Велика количина кише писту на аеродрому претворила у језеро

24.09.2025
15:18
Коментари:0
Велика количина кише, која је у сриједу пала на подручје Сплита, парализовала је нормалан рад на аеродрому.
Како пише 24сата.хр, писта се дословно претворила у језеро.
Република Српска
Петковић: Не прихватамо да странци доносе одлуке и намећу законе
Они наводе да најмање два лета касне у доласку, као и још два у одласку из сплитског аеродрома.
Подсјетимо, сјеверни и дио средње Далмације данас су захватили пљускови и грмљавина.
Здравље
Стручњаци упозоравају: Ковид је био само најава катастрофе која слиједи
За већи део Јадрана издат је и црвени, највиши, степен упозорења на опасне временске појаве.
Занимљивости
3 ч0
Република Српска
3 ч3
Занимљивости
3 ч0
Друштво
3 ч0
Регион
4 ч0
Регион
4 ч0
Регион
5 ч0
Регион
5 ч0
Најновије
Најчитаније
18
03
18
02
17
57
17
54
17
49
Тренутно на програму