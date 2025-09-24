Logo

Велика количина кише писту на аеродрому претворила у језеро

24.09.2025

15:18

Аеродром Сплит поплава
Фото: 24sata/Screenshot

Велика количина кише, која је у сриједу пала на подручје Сплита, парализовала је нормалан рад на аеродрому.

Како пише 24сата.хр, писта се дословно претворила у језеро.

Они наводе да најмање два лета касне у доласку, као и још два у одласку из сплитског аеродрома.

Подсјетимо, сјеверни и дио средње Далмације данас су захватили пљускови и грмљавина.

За већи део Јадрана издат је и црвени, највиши, степен упозорења на опасне временске појаве.

