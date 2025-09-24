Logo

Детаљи убиства бившег ХДЗ-овца: Забили му се у ауто, па га онда упуцали

24.09.2025

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

У околици Славонског Брода у Хрватској синоћ је убијен бивши саборски заступник ХДЗ-а Зоран Гргић (61). До пуцњаве је дошло у 18 сати.

Због убиства Гргића су ухапшене три особе, а полиција је у саопћењу навела да је Гргић рањен из ватреног оружја након чега је преминуо од посљедица повреда.

Полиција је ухапсила 33-годишњака који се повезује са злочином, а накнадно су приведене још двије особе у доби од 25 и 39 година, а у току је криминалистичко истраживање ради утврђивања свих околности догађаја.

Из Тужилаштва у Славонском Броду су саопштили да је обављен увиђај поводом дојаве да је убијен хрватски држављанин (1964.).

Авион

Свијет

Нови инцидент: Драма на лету шпанске министарке одбране

- Према досад прикупљеним подацима, основано се сумња да је дана 23. септембра 2025. око 18:00 сати у мјесту Шушњевци, на путу, пуцањем из ватреног оружја извршено убиство хрватског држављанина (1964.). Произлази сумња да је починилац или више њих возилом ударио у возило жртве, након чега је у жртву испаљено више хитаца из ватреног оружја од којих је преминуо на мјесту догађаја. Починилац се након тога удаљио с мјеста догађаја - саопштено је из тужилаштва.

Гргић је био члан Вијећа за грађански надзор безбједносно-обавјештајних служби Хрватског сабора. Именован је на ту функцију у три мандата, у периоду од 2003. до 2016. године на приједлог Хрватског друштва политичких затвореника.

На трибини одржаној 2016. подржавао је кандидатуру Доналда Трампа за америчког предсједника, а хвалио је и мађарског премијера Виктора Орбана у политици према мигрантима, преносе хрватски медији.

Зоран Гргић

Убиство

