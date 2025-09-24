Нови инцидент: Драма на лету шпанске министарке одбране

Извор:
Б92
24.09.2025
12:25
Коментари:0
Војни авион у коме је била шпанска министарка одбране Маргарита Роблес доживео је јутрос "поремећај" система глобалног позиционирања - ГПС сигнала док је био на путу ка Литванији, саопштили су шпански званичници.
Инцидент се догодио док је шпански авион летео близу руске енклаве Калињинград, преноси Скај њуз.
И авион председнице Европске комисије Урсуле фон дер Лајен такође је 1. септембра имао проблема са ГПС сигналом, током лета за Бугарску.
"Можемо да потврдимо да је дошло до ометања ГПС-а, али је авион безбједно слетио у Бугарској. Добили смо информације од бугарских власти да сумњају да је то било због очигледног ометања Русије", рекао је тада портпарол ЕУ.
Међутим, за ту тврду нису имали доказе.
