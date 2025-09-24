Logo

Тужиоци траже смртну казну: Мушкарац оптужен за четвороструко убиство

24.09.2025

12:13

Тужиоци траже смртну казну: Мушкарац оптужен за четвороструко убиство

Тужиоци у Јапану данас су затражили смртну казну за човјека оптуженог за убиство четири особе, укључујући два полицајца, 2023. године, преноси Кјодо.

На Окружном суду у Нагану, тужиоци су описали поступке Масанорија Аокија, 34-годишњег фармера и сина локалног посланика који је у међувремену поднио оставку, као "изузетно гнусне".

Како кажу, "не постоје околности које би оправдале избјегавање смртне казне".

Према оптужници, 25. маја 2023. године оптужени је на смрт избо ножем двије жене које су живјеле близу његове куће у граду Накану, а такође је убио и два локална полицајца.

Василије Видовић

Друштво

Преминуо војвода Василије Видовић Васке

Аоки је ловачком пушком пуцао у оба полицајца, који су стигли на лице мјеста након што су примили хитан позив.

У оптужници се наводи да је једног од полицајаца такође избо ножем прије него што је умро.

Аоки се скривао око 12 сати пре него што се предао полицији, преноси Тан‌југ.

Изрицање пресуде је заказано за 14. октобар.

