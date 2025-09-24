24.09.2025
Русија мора да побиједи зарад будућности своје дјеце и напредује цијелом дужином фронта, поручио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"У току је рат. СВО је једно, али оно што се дешава око нас је рат. Сада смо у најкритичнијој фази рата, и то је прилично судбоносно. Морамо да побиједимо због наше дјеце, наших унучади и њихове будућности", поручује Песков.
"Настављамо нашу Специјалну војну операцију како бисмо заштитили своје интересе и остварили циљеве које је врховни командант и предсједник наше земље поставио од самог почетка. И то радимо и зарад садашњости и будућности наше земље", рекао је Песков на радију "РБК".
Русија, према његовим ријечима, опрезно и промишљено напредује у зони СВО, како би губитке свела на минимум. Истовремено, Оружане снаге Украјине се суочавају са великим губицима.
"Динамика онога што се дешава на фронту јасно показује стварно стање ствари свакоме, чак и нискоквалификованом стручњаку. Динамика је очигледна. Наше трупе дуж цијеле линије фронта напредују прилично самоувјерено. Украјинске Оружане снаге трпе велике губитке", наводи Песков.
Осим тога, руска економија је у великој мјери реструктурирана како би задовољила потребе Специјалне војне операције, "тако да су све потребе фронта више него задовољене", рекао је Песков.
