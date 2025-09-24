Logo

Како Русија напредује у зони СВО

24.09.2025

10:27

Коментари:

1
Како Русија напредује у зони СВО
Фото: Танјуг/АП

Русија мора да побиједи зарад будућности своје дјеце и напредује цијелом дужином фронта, поручио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"У току је рат. СВО је једно, али оно што се дешава око нас је рат. Сада смо у најкритичнијој фази рата, и то је прилично судбоносно. Морамо да побиједимо због наше дјеце, наших унучади и њихове будућности", поручује Песков.

"Настављамо нашу Специјалну војну операцију како бисмо заштитили своје интересе и остварили циљеве које је врховни командант и предсједник наше земље поставио од самог почетка. И то радимо и зарад садашњости и будућности наше земље", рекао је Песков на радију "РБК".

Русија, према његовим ријечима, опрезно и промишљено напредује у зони СВО, како би губитке свела на минимум. Истовремено, Оружане снаге Украјине се суочавају са великим губицима.

"Динамика онога што се дешава на фронту јасно показује стварно стање ствари свакоме, чак и нискоквалификованом стручњаку. Динамика је очигледна. Наше трупе дуж цијеле линије фронта напредују прилично самоувјерено. Украјинске Оружане снаге трпе велике губитке", наводи Песков.

Осим тога, руска економија је у великој мјери реструктурирана како би задовољила потребе Специјалне војне операције, "тако да су све потребе фронта више него задовољене", рекао је Песков.

Подијели:

Тагови:

Украјина

Русија

Specijalna vojna operacija

Дмитриј Песков

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Dmitrij Peskov

Свијет

Кремљ одговорио на Трампову промјену тона: Не слажемо се

1 ч

0
Fotografija prikazuje zgradu Vlade Republike Srpske

Република Српска

Ево ко је предложен за потпредсједника Владе Српске

2 ч

0
Паника на тржишту криптовалута

Економија

Паника на тржишту криптовалута

2 ч

0
Одгођена сједница Савјета министара

БиХ

Одгођена сједница Савјета министара

2 ч

0

Више из рубрике

Dmitrij Peskov

Свијет

Кремљ одговорио на Трампову промјену тона: Не слажемо се

1 ч

0
Тренер упуцан током бејзбол утакмице

Свијет

Тренер упуцан током бејзбол утакмице

2 ч

0
Таблете

Свијет

СЗО: Не постоји веза између аутизма и употребе парацетамола у трудноћи

2 ч

1
Отворила се огромна рупа на цести, саобраћај затворен

Свијет

Отворила се огромна рупа на цести, саобраћај затворен

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Поплаве паралисале Далмацију: Улице претворене у језера, киша не престаје да пада

12

13

Тужиоци траже смртну казну: Мушкарац оптужен за четвороструко убиство

11

59

Преминуо војвода Василије Видовић Васке

11

57

Исламисти кривична пријава, казне и због ”Весели се српски роде”!

11

52

Пренос: Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner