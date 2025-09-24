Logo

Тренер упуцан током бејзбол утакмице

24.09.2025

09:42

Коментари:

0
Тренер упуцан током бејзбол утакмице
Фото: Танјуг/АП

Права драма одиграла се на дјечјој бејзбол утакмици у америчком граду Кејти, надомак Хјустона, када су изненада одјекнули пуцњи док су се екипе загријавале, тик пред први бацање лопте. У хаотичној сцени која је услиједила, један тренер је погођен залуталим метком у раме.

Инцидент се догодио на спортском терену "The Rac", а полиција је саопштила да су тројица осумњичених отворила ватру из оближњег поља, директно у правцу терена на којем су се дјеца припремала за утакмицу.

Како су пренијели из Хитне помоћи округа Волер, 27-годишњи тренер задобио је простријелну рану рамена и хеликоптером је пребачен у болницу. Срећом, након указане помоћи, пуштен је на кућно лијечење и налази се ван животне опасности.

Таблете

Свијет

СЗО: Не постоји веза између аутизма и употребе парацетамола у трудноћи

Мотив пуцњаве још увијек није познат, а полиција интензивно трага за осумњиченима. У моментима пуцњаве, дјеца, родитељи и тренери панично су бјежали са терена, док су свједоци описали ситуацију као "сцену из хорор филма".

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

bejzbol

pucnjava

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Паника на тржишту криптовалута

Економија

Паника на тржишту криптовалута

2 ч

0
Таблете

Свијет

СЗО: Не постоји веза између аутизма и употребе парацетамола у трудноћи

2 ч

1
Бивши шеф безбједности Фејсбука истиче 8 најбитнијих правила за дјецу која користе телефон

Породица

Бивши шеф безбједности Фејсбука истиче 8 најбитнијих правила за дјецу која користе телефон

2 ч

0
Одгођена сједница Савјета министара

БиХ

Одгођена сједница Савјета министара

2 ч

0

Више из рубрике

Таблете

Свијет

СЗО: Не постоји веза између аутизма и употребе парацетамола у трудноћи

2 ч

1
Отворила се огромна рупа на цести, саобраћај затворен

Свијет

Отворила се огромна рупа на цести, саобраћај затворен

3 ч

0
Пољански: Брисел окреће точкове рата и приказује Русију као непријатеља

Свијет

Пољански: Брисел окреће точкове рата и приказује Русију као непријатеља

3 ч

0
Ријешена мистерија у УН: Откривено ко је Трампу и Меланији "искључио" покретне степенице

Свијет

Ријешена мистерија у УН: Откривено ко је Трампу и Меланији "искључио" покретне степенице

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Поплаве паралисале Далмацију: Улице претворене у језера, киша не престаје да пада

12

13

Тужиоци траже смртну казну: Мушкарац оптужен за четвороструко убиство

11

59

Преминуо војвода Василије Видовић Васке

11

57

Исламисти кривична пријава, казне и због ”Весели се српски роде”!

11

52

Пренос: Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner