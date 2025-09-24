Тренер упуцан током бејзбол утакмице

24.09.2025
Права драма одиграла се на дјечјој бејзбол утакмици у америчком граду Кејти, надомак Хјустона, када су изненада одјекнули пуцњи док су се екипе загријавале, тик пред први бацање лопте. У хаотичној сцени која је услиједила, један тренер је погођен залуталим метком у раме.
Инцидент се догодио на спортском терену "The Rac", а полиција је саопштила да су тројица осумњичених отворила ватру из оближњег поља, директно у правцу терена на којем су се дјеца припремала за утакмицу.
Players and coaches ran for cover after shots were fired near their field in Katy. A coach on a separate field was hit and taken by Life Flight to a hospital. We're told he was released from the hospital Sunday night.— KHOU 11 News Houston (@KHOU) September 22, 2025
Full story: https://t.co/ounrhFhIzB pic.twitter.com/HoVR0lsYFo
Како су пренијели из Хитне помоћи округа Волер, 27-годишњи тренер задобио је простријелну рану рамена и хеликоптером је пребачен у болницу. Срећом, након указане помоћи, пуштен је на кућно лијечење и налази се ван животне опасности.
Мотив пуцњаве још увијек није познат, а полиција интензивно трага за осумњиченима. У моментима пуцњаве, дјеца, родитељи и тренери панично су бјежали са терена, док су свједоци описали ситуацију као "сцену из хорор филма".
