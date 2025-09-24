Logo

Бивши шеф безбједности Фејсбука истиче 8 најбитнијих правила за дјецу која користе телефон

24.09.2025

09:28

Фото: Pexels.com

Родитељи широм свијета муче се са истим питањем када је право вријеме да дијете добије телефон и како контролисати његово коришћење интернета? Алекс Стамос, бивши директор безбједности Фејсбука и Јахуа, открио је своја осам златних правила за дјецу и телефоне.

Стамос, који је годинама изблиза посматрао "мрачну страну интернета", вјерује у филозофију "вјеруј, али провјеравај". Његова 13-годишња ћерка већ има телефон, али наглашава да родитељи треба да одложе тај тренутак што је дуже могуће - док дијете не буде спремно да се одговорно понаша.

1. Телефон тек када су спремни

"Моја ћерка га је добила са 13 година. Прије тога сам успјевао да одложим. Ако можете, сачекајте док дијете не буде довољно зрело," каже Стамос.

goraczde duta

Хроника

Драма у БиХ: Након тешке саобраћајке, возач повриједио два полицајца

2. Таблети прије телефона

За млађу дјецу препоручује таблете, али са закључаним апликацијама и без отвореног прегледача интернета - "јер када га имају, губите контролу."

3. Родитељи увијек имају лозинку

Стамос савјетује да родитељи обавезно знају шифру дјететовог телефона и раде повремене провјере.

"У сваком тренутку можете рећи: ‘Дај ми телефон.’ Ако одбију – телефон се одузима."

4. Спот провјере ноћу

Дјеца често не спавају јер ноћу шаљу поруке. Зато телефони морају да се "усидре" – да се остављају на договореном мјесту пред спавање. То је идеална прилика за провјеру садржаја, истиче он.

Djokovic, Federer, Nadal, Mari

Тенис

Славни тенисер нема дилему: "Он је најбољи играч свих времена!"

5. Ограничити вријеме на екрану

Стамос предлаже коришћење уграђених опција за ограничавање времена на екрану.

"То је једноставније него да купујете ‘глупе телефоне’ или уводите фиксни," како преноси "Business Insider".

6. Без друштвених мрежа док нису спремни

Дјеца не би требало да имају налоге на мрежама док за то нису довољно зрела. Када их направе, профили обавезно морају бити приватни.

аутопраона-Илиџа-крађа

Хроника

Oпрали аутомобил, обили апарате и однијели паре

7. Култура отворености

Најопаснији интернет предатори, објашњава Стамос, манипулишу дјецом тако да крију грешке од родитеља. Зато родитељи морају јасно рећи дјеци да ће свака грешка бити опроштена и да никада нису крива за поступке одраслих.

8. Техничка заштита

За додатну безбједност, саветује укључивање опције "communication safety" на Apple уређајима, која блокира слање и примање експлицитних фотографија. Ипак, дјеца старија од 13 година ову опцију могу заобићи.

Стамос закључује да данашње генерације већ показују здравији однос према технологији – више воле приватне разговоре него јавне мреже. "То је добра вијест," каже он, "али родитељи и даље морају бити корак испред."

(Она.рс)

