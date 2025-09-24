Logo

Опљачкан селектор Португала – милионска штета!

24.09.2025

09:21

Коментари:

0
Опљачкан селектор Португала – милионска штета!
Фото: Tanjug/AP/Denes Erdos

Роберто Мартинес, селектор Португала, опљачкан је прошле суботе, јављају тамошњи медији.

Наиме, њему су лопови разбили прозор и ушли кроз кухињу, те украли сатове и накит у вриједности преко милион евра.

Према истом извору, нико није повријеђен, а инцидент се десио на периферији Лисабона, гдје живи Мартинес. Срећом, тада није био код куће, а све је открио домар.

Он се припрема за предстојеће квалификационе утакмице, а Португал се састаје са Републиком Ирском и Мађарском.

Мартинес је на мјесто селектора Португала дошао у јануару 2023. године.

Подијели:

Тагови:

pljačka

Роберто Мартинес

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Српски фудбалер погинуо на грађевини

Фудбал

Српски фудбалер погинуо на грађевини

13 ч

0
Зељковић: ФК Борац наставља да расте на терену и ван њега

Фудбал

Зељковић: ФК Борац наставља да расте на терену и ван њега

17 ч

0
Fudbalska lopta

Фудбал

Преминуо бивши голман: Током утакмице примјетио тјескобе, није му било спаса

1 д

0
Дембеле плакао као киша: ''Да ми је неко рекао...''

Фудбал

Дембеле плакао као киша: ''Да ми је неко рекао...''

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Поплаве паралисале Далмацију: Улице претворене у језера, киша не престаје да пада

12

13

Тужиоци траже смртну казну: Мушкарац оптужен за четвороструко убиство

11

59

Преминуо војвода Василије Видовић Васке

11

57

Исламисти кривична пријава, казне и због ”Весели се српски роде”!

11

52

Пренос: Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner