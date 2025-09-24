Опљачкан селектор Португала – милионска штета!

24.09.2025
09:21
Коментари:0
Роберто Мартинес, селектор Португала, опљачкан је прошле суботе, јављају тамошњи медији.
Наиме, њему су лопови разбили прозор и ушли кроз кухињу, те украли сатове и накит у вриједности преко милион евра.
Према истом извору, нико није повријеђен, а инцидент се десио на периферији Лисабона, гдје живи Мартинес. Срећом, тада није био код куће, а све је открио домар.
Он се припрема за предстојеће квалификационе утакмице, а Португал се састаје са Републиком Ирском и Мађарском.
Мартинес је на мјесто селектора Португала дошао у јануару 2023. године.
