Logo

Зељковић: ФК Борац наставља да расте на терену и ван њега

23.09.2025

18:41

Коментари:

0
Зељковић: ФК Борац наставља да расте на терену и ван њега
Фото: АТВ

Радови на јужној страни Градског стадиона ФК Борац у Бањалуци улазе у завршну фазу, па ће тако монтажна трибина намијењена гостујућим навијачима, капацитета 512 мјеста, ускоро бити спремна за употребу.

Овај објекат у потпуности испуњава стандарде УЕФА-е, чиме ФК Борац наставља да прати европске критеријуме и на терену и ван њега.

На трибини се постављају столице, заштитна ограда и сигурносни елементи, укључујући и мрежу на источној страни, како би се испунили сви безбједносни протоколи.

Horoskop

Занимљивости

Ови знаци ће проћи пакао, али их чека моћна награда

„Борац је прошлог љета показао како један клуб може бити више од игре – био је понос Бањалуке, амбасадор српског фудбала и Републике Српске на европској сцени. Зато нам је важно да инфраструктурно пратимо амбиције клуба. Радови на самој монтажи трибине теку брже него што смо очекивали, а морам да подсјетим да је сама конструкција одавно била спремна. Ипак, читав процес каснио је због бирократских проблема и пребацивања надлежности са Града Бањалука на Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске. Захвалан сам ресорном министарству које је у рекордном року показало разумевање и подршку. Сада је, поново, на потезу Град Бањалука, од којег чекамо сагласност да бисмо јужну трибину пустили у употребу и отворили је за присуство гостујућих навијача,“ рекао је Богољуб Зељковић, потпредсједник ФК Борац.

Док се завршавају радови на југу, пажња је усмјерена на источну трибину, гдје се чека дозвола за почетак постављања кровне конструкције.

italija hrvatska gugl maps

Регион

Потоп пријети дијеловима Хрватске, попаљена упозорења

„Још увијек смо у процесу добијања свих потребних дозвола од стране ресорног министарства и увјерен сам да ћемо, сходно подршци и сарадњи коју имамо са надлежним институцијама, веома брзо добити „зелено свјетло“. Сви монтажни елементи су завршени, а ФК Борац урадио је све што је неопходно за сам почетак радова – од ревизије пројекта па до испитивања земљишта. Знамо да је дошло до одступања од планираних рокова, али се надамо да ће ускоро доћи време када нећемо причати о препрекама, већ о резултатима. Оно што је најважније је да је све спремно за постављање кровне конструкције и да ће то бити још један корак напријед ка унапређењу инфраструктуре на Градском стадиону,“ поручио је Зељковић.

Подијели:

Тагови:

stadion

ФК Борац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

horoskop astrologija

Занимљивости

Ови знаци ће проћи пакао, али их чека моћна награда

2 ч

0
Уз један трик ваше биљке и цвијеће бујаће све до касне јесени

Савјети

Уз један трик ваше биљке и цвијеће бујаће све до касне јесени

2 ч

0
Хрватско острво преплављено смећем, фекалијама и купачима без контроле

Регион

Хрватско острво преплављено смећем, фекалијама и купачима без контроле

2 ч

0
Педофил (26) осуђен због силовања шестомјесечне кћерке: Ево колику казну је добио

Свијет

Педофил (26) осуђен због силовања шестомјесечне кћерке: Ево колику казну је добио

2 ч

0

Више из рубрике

Fudbalska lopta

Фудбал

Преминуо бивши голман: Током утакмице примјетио тјескобе, није му било спаса

11 ч

0
Дембеле плакао као киша: ''Да ми је неко рекао...''

Фудбал

Дембеле плакао као киша: ''Да ми је неко рекао...''

12 ч

0
Осуђени бивши шефови Јувентуса, међу њима и Недвед

Фудбал

Осуђени бивши шефови Јувентуса, међу њима и Недвед

13 ч

0
Дембеле добио Златну лопту

Фудбал

Дембеле добио Златну лопту

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

34

Снажан земљотрес погодио Перу

20

31

Уз помоћ ових трикова мирис парфема ће дуже трајати

20

31

Стевандић за АТВ: Пред Српском је велики избор

20

24

Два хороскопска знака која немају среће у љубави

20

15

Трамп поручио Зеленском у УН: Русија посједује велику војну моћ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner