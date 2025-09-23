Зељковић: ФК Борац наставља да расте на терену и ван њега

23.09.2025
Радови на јужној страни Градског стадиона ФК Борац у Бањалуци улазе у завршну фазу, па ће тако монтажна трибина намијењена гостујућим навијачима, капацитета 512 мјеста, ускоро бити спремна за употребу.
Овај објекат у потпуности испуњава стандарде УЕФА-е, чиме ФК Борац наставља да прати европске критеријуме и на терену и ван њега.
На трибини се постављају столице, заштитна ограда и сигурносни елементи, укључујући и мрежу на источној страни, како би се испунили сви безбједносни протоколи.
„Борац је прошлог љета показао како један клуб може бити више од игре – био је понос Бањалуке, амбасадор српског фудбала и Републике Српске на европској сцени. Зато нам је важно да инфраструктурно пратимо амбиције клуба. Радови на самој монтажи трибине теку брже него што смо очекивали, а морам да подсјетим да је сама конструкција одавно била спремна. Ипак, читав процес каснио је због бирократских проблема и пребацивања надлежности са Града Бањалука на Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске. Захвалан сам ресорном министарству које је у рекордном року показало разумевање и подршку. Сада је, поново, на потезу Град Бањалука, од којег чекамо сагласност да бисмо јужну трибину пустили у употребу и отворили је за присуство гостујућих навијача,“ рекао је Богољуб Зељковић, потпредсједник ФК Борац.
Док се завршавају радови на југу, пажња је усмјерена на источну трибину, гдје се чека дозвола за почетак постављања кровне конструкције.
„Још увијек смо у процесу добијања свих потребних дозвола од стране ресорног министарства и увјерен сам да ћемо, сходно подршци и сарадњи коју имамо са надлежним институцијама, веома брзо добити „зелено свјетло“. Сви монтажни елементи су завршени, а ФК Борац урадио је све што је неопходно за сам почетак радова – од ревизије пројекта па до испитивања земљишта. Знамо да је дошло до одступања од планираних рокова, али се надамо да ће ускоро доћи време када нећемо причати о препрекама, већ о резултатима. Оно што је најважније је да је све спремно за постављање кровне конструкције и да ће то бити још један корак напријед ка унапређењу инфраструктуре на Градском стадиону,“ поручио је Зељковић.
