Потоп пријети дијеловима Хрватске, попаљена упозорења

Извор:

Агенције

23.09.2025

17:58

Потоп пријети дијеловима Хрватске, попаљена упозорења

Државни хидрометеоролошки завод Хрватске (ДХМЗ) издао је за сутра, 24. септембар, наранџасто упозорење због грмљавинског невремена и обилне кише у дијеловима ове земље.

Метеоролози упозоравају да су локално могући израженији пљускови с грмљавином, велика количина падавина у кратком времену, бујичне поплаве, олујни удари вјетра те град.

Savo Štrbac

Регион

Штрбац: Гдје је запела цивилизација, а гдје ослијепило право?

Наранџасти аларм упаљен је за Истру и Кварнер, Лику, цијелу Далмацију, Далматинску загору и југ земље. Највише кише метеоролози очекују у Истри, Кварнеру и Лици - више од 70 милиметара. Вјероватноћа за грмљавину на свим подручјима за које је проглашено наранџасто упозорење метеоролози процјењују на више од 70 одсто.

Жуто упозорење вриједи за Карловачку регију, укључујући Банију.

За сјеверозападну и источну Хрватску у овом тренутку нису издата упозорења.

Огласила се цивилна заштита

Огласила се и Управа цивилне заштите које упозорава грађане да је за сутра издато наранџасто упозорење.

Грађанима се препоручује редовно праћење прогноза и упозорења ДХМЗ те придржавање званичних упутстава како би заштитили себе и своју имовину.

Доналд Трамп

Свијет

Америка на ивици, пријети ''шатдаун''

Грађане се упозорава и да интензивна обилна оборина може проузроковати појаве урбаних и бујичних поплава.

Посебан апел упућен је грађанима који живе на бујицама склоним подручјима да правовремено предузму мјере заштите своје имовине.

