Домаћину одузели ракију и казнили га папрено

Извор:

АТВ

23.09.2025

15:18

Фото: Tanjug
Фото: Tanjug

Припадници Царинске управе Хрватске спровели су акцију на подручју Шибеника, гдје су у једној породичној кући открили и заплијенили већу количину алкохолног пића без потребне документације.

Поступајући по налогу, овлаштени царински службеници из Службе за мобилне јединице Сплит у петак, 19. септембра, обавили су претрагу породичне куће, припадајућих простора и возила на подручју Шибеника.

novac evri

Свијет

У овој земљи пензионери имају већа примања него запослени

Том приликом пронашли су укупно 226 литара ракије за коју власник није могао доказати како ју је легално набавио нити је за њу посједовао одговарајућу документацију, објавила је Царинска управа.

"Због почињеног прекршаја из Закона о трошаринама, власнику пронађене ракије биће издан прекршајни налог с новчаном казном која не може бити мања од 3.900 евра. Цјелокупна количина илегалног алкохолног пића одмах је одузета. Уз то, надлежној царинској канцеларији биће поднесен и захтјев за доношење рјешења о обрачуну трошарине на етилни алкохол", додаје се.

