Симпатични гости: Лисице ушле у двориште, па скакале по трамболини

Необични, али надасве симпатични гости редовно посјећују једно двориште у мирној улици у Самобору.
Све је почело нестанком разних ствари из дворишта, а онда је власница открила “кривце” и одушевљено их снимила.
“Неколико пута смо се питали гдје су нам папуче и лоптице, да бисмо на крају схватили да су их покупиле лисице које се играју у нашем дворишту”, испричала је жена.
Лисице, у пратњи своје мајке, редовно долазе око шест сати ујутру, док је још тихо и мирно. Најзанимљивије им је, како каже, да скачу по трамболини!
“Увијек долазе са мамом. Она побјегне када нас види, али дјеца не. Не плаше се. Уђу у трамболину, тамо се играју, и притом не праве неред. Већ смо их прихватили као дио дворишта. Преслатке су”, каже власница.
Породица је навикла на јутарње посјете лисица и одлучила да их не тјера, преноси 24сата.
“Распитали смо се да ли су можда заражене неком болешћу. Речено нам је да нису. Ми смо одлучили да их не дирамо, али послије сваке посјете пребришемо трамболину и баштенски намјештај, чисто из предострожности”, додаје она.
