Пријете поплаве, бујице и клизишта: Опасно невријеме стиже у регион

Хрватску ће у ноћи ка сриједи са Јадранског мора захватити веома снажна облачност, па ће у сриједу бити веома јаке кише и обилних пљускова са грмљавином.
Најобилније падавине се очекују у области Јадрана и у Далмацији.
Очекује се да падне од 30 до 70 литара кише, у дијеловима Јадрана и Далмације и више од 100 литара, локално и до 150 литара кише по квадратном метру, уз опасност од урбаних поплава и бујица.
Биће услова и за грмљавинске олује,
На Јадрану ће дувати олујно југо са ударима и до 100 км/х, уз вишеметарске плимне таласе који ће плавити приобална подручја.
С обзиром на очекиване временске услове треба редовно правити државне и надлежне службе и понашати се у складу са њиховим најавама и упозорењима.
Невријеме би могло да поремети и саобраћај. Краткотрајна стабилизацији очекује се у четвртак, а ново невријеме са обилним падавинама захватиће Хрватску крајем ове седмице.
