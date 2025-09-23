Logo

Трамп се ругао венецуеланској полицији: Врло озбиљна пријетња

23.09.2025

11:03

Коментари:

0
Трамп се ругао венецуеланској полицији: Врло озбиљна пријетња
Фото: Printscreen/Truth social/Donald Tramp

Амерички предсједник Доналд Трамп наругао се у објави на друштвеној мрежи Truth Social војној моћи Венецуеле.

Подијелио је снимку жена које неспретно трче с пушкама. "СТРОГА ТАЈНА: Ухватили смо венецуеланску милицију на обуци. Врло озбиљна пријетња", саркастично је написао амерички предсједник.

Предсједник Венецуеле Николас Мадуро потврдио је прошле седмице да је започела обука цивила о упораби оружја у случају америчког напада. "Уз гесло 'Војарна иде народу', војници су провели прве тренинге у разним дијеловима земље", навео је Мадуро.

Позвао је венецуеланске пољопривреднике да буду спремни и, ако је потребно, да се масовно наоружају. "Венецуелански народ поручује царству: Престаните с пријетњама", рекао је Мадуро пољопривредницима на скупу.

(Индекс)

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Venecuela

policija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Предсједник Сирије на панелу са генералом који га је заробио

Свијет

Предсједник Сирије на панелу са генералом који га је заробио

36 мин

0
Алармантна ситуација у Италији, више градова захватиле поплаве

Свијет

Алармантна ситуација у Италији, више градова захватиле поплаве

43 мин

0
СВР: ЕУ припрема окупацију Молдавије

Свијет

СВР: ЕУ припрема окупацију Молдавије

44 мин

0
Азорска острва погодио земљотрес јачине 5,3 степена

Свијет

Азорска острва погодио земљотрес јачине 5,3 степена

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

34

Ова европска земља ће ускоро престићи Њемачку: Шта је чини тако успјешном?

11

29

Пријете поплаве, бујице и клизишта: Опасно невријеме стиже у регион

11

28

Ухапшен након пет мјесеци: Мушкарац упао на час и пријетио наставници због сина

11

25

Пензионер у Српској добија пензију 75 година

11

17

Преминула звијезда филма "Чаробњак из Оза"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner