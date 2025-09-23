Трамп се ругао венецуеланској полицији: Врло озбиљна пријетња

23.09.2025
11:03
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп наругао се у објави на друштвеној мрежи Truth Social војној моћи Венецуеле.
Подијелио је снимку жена које неспретно трче с пушкама. "СТРОГА ТАЈНА: Ухватили смо венецуеланску милицију на обуци. Врло озбиљна пријетња", саркастично је написао амерички предсједник.
Предсједник Венецуеле Николас Мадуро потврдио је прошле седмице да је започела обука цивила о упораби оружја у случају америчког напада. "Уз гесло 'Војарна иде народу', војници су провели прве тренинге у разним дијеловима земље", навео је Мадуро.
Trump mocked the “Venezuelan militias”— NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2025
The US President posted a video showing a woman awkwardly running with a Kalashnikov rifle, captioning it: “TOP SECRET: We caught the Venezuelan militias training. A very serious threat!”
The clip has been circulating online since… pic.twitter.com/kFxQU51CEO
Позвао је венецуеланске пољопривреднике да буду спремни и, ако је потребно, да се масовно наоружају. "Венецуелански народ поручује царству: Престаните с пријетњама", рекао је Мадуро пољопривредницима на скупу.
(Индекс)
Најновије
Најчитаније
11
34
11
29
11
28
11
25
11
17
Тренутно на програму