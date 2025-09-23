Алармантна ситуација у Италији, више градова захватиле поплаве

23.09.2025
10:52
Коментари:0
Озбиљне поплаве погодиле су италијанске градове, попут Цома те је бројне улице и тргове оставио под водом.
Ватрогасци су користили камионе и хеликоптере да дођу до становника јер су клизишта блокирала путеве, док су бројни становници спашени хеликоптером из својих домова.
Обилна киша је поплавила и централни трг док су бројни аутомобили такође остали под водом. Поплаве и поремећаји у раду су довели до стотина позива ватрогасцима.
У неким подручјима је дошло до евакуације неколико школа. Слична ситуација је била и у Милану након временских непогода које су изазвале поплаве.
#Milano, 22 settembre 2025. Un disastro. Situazione critica per l’esondazione del #Seveso. #Pratocentenaro pic.twitter.com/T6aH7R1Fuj— Federico Rossi 🇺🇦🇮🇱 (@F_Rossi_) September 22, 2025
Ватрогасна бригада у Ломбардији извела је преко 650 хитних техничких спасилачких операција због лошег времена. Како би се изашло на крај са ситуацијом, упућено је 100 ватрогасних јединица у подршку регионалним командама.
На видеима који су се појавили на друштвеним мрежама виде се потпуно поплављене цесте и аути који су запели у бујицама воде које носе све пред собом док се грађани покушавају пробити до воде.
Издато је упозорење због временских прилика и наредни дан, тачније због опасности због поплава и јаких грмљавина.
