Алармантна ситуација у Италији, више градова захватиле поплаве

23.09.2025

23.09.2025

10:52

Алармантна ситуација у Италији, више градова захватиле поплаве
Фото: Printscreen/X

Озбиљне поплаве погодиле су италијанске градове, попут Цома те је бројне улице и тргове оставио под водом.

Ватрогасци су користили камионе и хеликоптере да дођу до становника јер су клизишта блокирала путеве, док су бројни становници спашени хеликоптером из својих домова.

Обилна киша је поплавила и централни трг док су бројни аутомобили такође остали под водом. Поплаве и поремећаји у раду су довели до стотина позива ватрогасцима.

У неким подручјима је дошло до евакуације неколико школа. Слична ситуација је била и у Милану након временских непогода које су изазвале поплаве.

Ватрогасна бригада у Ломбардији извела је преко 650 хитних техничких спасилачких операција због лошег времена. Како би се изашло на крај са ситуацијом, упућено је 100 ватрогасних јединица у подршку регионалним командама.

На видеима који су се појавили на друштвеним мрежама виде се потпуно поплављене цесте и аути који су запели у бујицама воде које носе све пред собом док се грађани покушавају пробити до воде.

Издато је упозорење због временских прилика и наредни дан, тачније због опасности због поплава и јаких грмљавина.

Поплаве

Италија

