Орбан: ЕУ на прагу колапса због неспособности да се промијени

23.09.2025
09:28
Коментари:0
ЕУ је на прагу колапса због своје неспособности да се промијени, као Римско царство, изјавио је премијер Мађарске Виктор Орбан.
Он је у обраћању Парламенту Мађарске рекао да Будимпешта, с друге стране, осјећа да има снагу да се брже развија.
- Морам да кажем да не видим у ЕУ капацитет за обнову који нам је потребан. Ако Унија хитно не направи оштар заокрет, њена историја ће се завршити - истакао је Орбан.
Мађарски премијер појаснио је да вјероватно неће доћи до наглог, драматичног колапса, него да ће се то десити постепено, пошто све више чланица престаје да поштује инструкције Брисела, слично томе како је Римско царство дуго вјеровало да наставља да постоји на својим бившим територијама, иако, заправо, већ одавно није постојало.
- Видим да се САД и Азија крећу заједно с нама и видим могућност и снагу Мађарске да се брже развија. Брзина њеног развоја парира оној у САД и Азији, а не у ЕУ - напоменуо је Орбан.
Према његовим ријечима, ЕУ, као "лоша џи-пи-ес навигација", константно мијења планове и никада не остварује циљеве, што се види кроз увођење санкција, мигрантску политику и еколошку транзицију.
