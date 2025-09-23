Преминуо бивши голман: Током утакмице примјетио тјескобе, није му било спаса

23.09.2025
Веома тужне вијести долазе из Бразила, гдје је преминуо бивши голман Андерсон Соареш да Силва, познатији као Ненека. Он је бранио од 2002. до 2022. године у неколицини клубова у домовини, док је био и у Пољској.
Ненека је имао само 45 година у тренутку када је преминуо, а то се догодило када је доживио срчани удар док је гледао утакмицу младих тимова Униаа и Академије до 17 година. Брзо је пребачен у болницу, али, љекари нису могли да га спасу.
Током утакмице је примјетио тјескобе, видио је да се лоше осјећа и отишао је у болницу. Одмах је пребачен у собу за хитне случајеве, а потом је пребачен и у болницу Санта Каса, а тестови су показали и анеуризму аорте и била је потребна операција на отвореном срцу. Љекари су покушали, али... Нису успјели.
''Ненека је био вољен од свих, увијек је био лијепо расположен и спреман да помогне. Изградио је запажену каријеру, са важним успјесима у бразилском фудбалу, па укључујући и титуле. Успомене и насљеђе које је оставио у спорту ће остати заувијек. Јако је тужно колико се све догодило изненада'', изјавио је предсједника Униаа гдје је и радио Ненека.
У својој каријери је играо за Униао Барбаренсе, Санто Андре, Ботафого де Рибеирао, Гуарани, Америка МГ и Фигуиренсе.
