Преминуо бивши голман: Током утакмице примјетио тјескобе, није му било спаса

23.09.2025

09:18

Fudbalska lopta
Фото: Танјуг/АП

Веома тужне вијести долазе из Бразила, гдје је преминуо бивши голман Андерсон Соареш да Силва, познатији као Ненека. Он је бранио од 2002. до 2022. године у неколицини клубова у домовини, док је био и у Пољској.

Ненека је имао само 45 година у тренутку када је преминуо, а то се догодило када је доживио срчани удар док је гледао утакмицу младих тимова Униаа и Академије до 17 година. Брзо је пребачен у болницу, али, љекари нису могли да га спасу.

Током утакмице је примјетио тјескобе, видио је да се лоше осјећа и отишао је у болницу. Одмах је пребачен у собу за хитне случајеве, а потом је пребачен и у болницу Санта Каса, а тестови су показали и анеуризму аорте и била је потребна операција на отвореном срцу. Љекари су покушали, али... Нису успјели.

хеликоптер-Трамп

Свијет

Покушај обарања Трамповог хеликоптера? - ВИДЕО

''Ненека је био вољен од свих, увијек је био лијепо расположен и спреман да помогне. Изградио је запажену каријеру, са важним успјесима у бразилском фудбалу, па укључујући и титуле. Успомене и насљеђе које је оставио у спорту ће остати заувијек. Јако је тужно колико се све догодило изненада'', изјавио је предсједника Униаа гдје је и радио Ненека.

У својој каријери је играо за Униао Барбаренсе, Санто Андре, Ботафого де Рибеирао, Гуарани, Америка МГ и Фигуиренсе.

(Телеграф.рс)

preminuo golman

Brazil

