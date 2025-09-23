Први пут међу новим астронаутима више жена него мушкараца

23.09.2025
Америчка Национална ваздухопловна и свемирска администрација (НАСА) представила је нових 10 астронаута, од којих је шест жена и четири мушкарца, међу којима су научници, инжењери и тест-пилоти одабрани међу више од 8.000 кандидата, а који ће помоћи у истраживању Мјесеца, а потенцијално и Марса.
По први пут у историји астронаутских класа, број жена премашио је број мушкараца, пише данас "ABC News".
Нови астронаути ће проћи двогодишњи тренинг прије него што постану "подобни за свемирске летове".
Привремени администратор НАСА-е Шон Дафи изјавио је да би један од њих могао постати прва особа која ће крочити на Марс.
Нови астронаути, представљени током церемоније у НАСА-ином Џонсон Спејс Центру у Хјустону, у америчкој савезној држави Тексас, придружиће се 41 активном астронауту у америчком астронаутском корпусу.
Директор НАСА-иних операција лета Норм Најт изјавио је да је конкуренција била веома јака, те је нове кандидате назвао "угледним" и "изузетним".
