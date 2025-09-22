Logo

Шта кажу стручњаци о албанској АИ министарки

Извор:

Глас Српске

22.09.2025

17:55

Коментари:

Фото: Танјуг/АП

Технолошки стручњаци довели су у питање квалитет и поузданост првог албанског виртуелног министра, иза којег стоји вјештачка интелигенција.

Премијер Еди Рама обећао је да ће министар Дијела окончати раширену корупцију у владиним уговорима, што је главна препрека приступању Албаније ЕУ.

Међутим, покренута су озбиљна техничка, политичка и етичка питања о виртуелном министру, а стручњаци сматрају да ово није идеално рјешење.

"Као и сваки систем вјештачке интелигенције, он у потпуности зависи од квалитета и досљедности података и поузданости модела који стоје иза ње", рекао је Ерјон Курај, стручњак за дигиталну трансформацију и кибернетичку безбједност.

Одјећа

Стил

Смјена годишњих доба доноси велико спремање: Ево како да трајно организујете ормар

Тачан начин рада Дијеле остаје непознат, али се она вјероватно ослања на велике језичке моделе да би одговорила на упите - слично огромним количинама текста које покрећу генеративне четботове као што су "чет џи-пи-ти" или "џемини".

"Међутим, ако су улазни подаци непотпуни, пристрасни или застарјели, одлуке вјештачке интелигенције ће одражавати те недостатке и могла би да погрешно протумачи документе, погрешно означити добављача или пропустити назнаке нелегалног договора", сматра Курај.

Поред тога, опозиционе политичке странке довеле су у питање транспарентност министра за вјештачку интелигенцију, пренио је АФП.

Опозиција се обратила Уставном суду због забринутости у вези са тиме ко је одговоран за одлуке које доноси вјештачка интелигенција.

Мирослав Вујичић-22092025

БиХ

Вујичић: Лицемјерна ЕУ толерише у БиХ да странац намеће законе

"Виртуелна министарка генерисана вештачком интелигенцијом, као део стратегије Владе Албаније за већу транспарентност и технолошке иновације, не може бити прави министар у правном и институционалном смислу", рекла је данас стручњак за имплементацију ВИ Милена Шовић и додала да по закону у било којој земљи ЕУ њена имплементација није могућа.

Како је Шовићева рекла за Танјуг, ријеч је о софтверском систему који је развијен у оквиру државне дигиталне инфраструктуре Албаније. '

"Она је алгоритам, односно софтвер који је уграђен у државну платформу е-Албанија и развијен је под окриљем National Agency for Information Safety. Мислим да им је Мајкрософт помогао да развију овај софтвер, али она апсолутно не може бити министарка", навела је она. Шовићева је навела да је у питању, како је оцијенила, самопромотивни спин и политичка манипулација, пише Глас.

Таг:

Albanija

21

55

Шок у Италији: Син познатог комичара осуђен за групно силовање

21

50

Стотине лешева свиња пронађене на једној фарми

21

41

Више од 24.000 људи умрло од посљедица екстремних врућина овог љета

21

40

Познат идентитет мушкарца који је пронађен у Јабланичком језеру

21

31

''Леве'' најавио слушалице од 100.000 евра

