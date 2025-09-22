Смјена годишњих доба доноси велико спремање: Ево како да трајно организујете ормар

Извор:
Љепота и здравље
22.09.2025
17:52
Коментари:0
Смјена годишњих доба увијек са собом доноси велико спремање. Једно од њих је и ормар и гардероба, јер нам осим ротације зимске и љетне одјеће, стиже и обнова па правимо мјесто за све. Доносимо савјете како трајно организовати ормар, да сте и на прољеће мирни.
Љетна и зимска гардероба ротирају се у овом периоду године. Административни послови домаћинства – вријеме је за организацију.
Свијет
Невријеме хара Европом, више погинулих у поплавама
Стилисткиња Анна Беркелеј реорганизацију ормара назива сесијама “управљања ормаром”. “Људи сматрају да је стварно катарзично ријешити се ствари”, те предлаже неколико корака да себи олакшате посао.
Извадите све из свог ормара, укључујући и оно што је спремљено испод кревета и у комоди.
Прегледајте сваки комад и сортирајте га на хрпицу. Број хрпица ће варирати од особе до особе, али оквирни водич је:
а) Носити стално
б) Нисам носила више од двије године
ц) Више не одговара начину живота
д) Посебна прилика
БиХ
Грађани упозорени да не насједају на превару: Круже лажне СМС поруке о ''неуспјелој достави пошиљке''
Комаде у хрпама б) и ц) подијелите на ствари за донацију, ствари за поклонити пријатељима или ствари за продају.
Све вратите у свој ормар али подијелите одјељке за свакодневни начин живота. Зависно од тога колико простора имате, испробајте сљедеће категорије – посао, викенд, теретана, посебна прилика, одмор.
Сусие Лау, модна савјетница, морала је скинути врата са своје треће спаваће собе како би направила гардеробу, а резултат је хрпа одјеће и обуће. Сортирање јој је друго име, па велики број своје одјеће одлаже и у вакуум вреће. Ипак, тражи савјете колега како би се лакше снашла у свом модном хаосу.
Наука и технологија
Натпросјечно интелигентни људи раде ових 5 ствари другачије од осталих
Једна од њених адреса је и Кандис Фрагис, која је радила у трговини Бровнса, слажући и вјешајући одјећу. Овај позив научио ју је да готово савршено категоризује гардеробу. Њена три савјета за одржавање организације су једноставна:
-Побрините се да све можете видјети. “Што више видим, више носим, а мање купујем.”
-Категоризујте.
-Чим нешто скинете, одмах то вратите тамо гдје треба.
Такође сматра да је рашчишћавање катарзичан и забаван процес. Упркос потреби за организацијом, ипак савјетује да ако је то нешто са сентименталном вриједношћу или комад високе моде који желите задржати, нека остане.
Сцена
Чарли Шин шокирао признањем, мексички картел му није хтио продати кокаин: "Мислили су да дилам"
Рециклирајте, промијените комбинацију и уживајте у ономе у чему се осјећате добро.
Најновије
Најчитаније
21
55
21
50
21
41
21
40
21
31
Тренутно на програму