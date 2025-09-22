Вујичић: Лицемјерна ЕУ толерише у БиХ да странац намеће законе

Извор:
СРНА
22.09.2025
17:24
Коментари:0
Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мирослав Вујичић изјавио је да Марта Кос не обраћа пажњу на суштинске узроке кризе у БиХ и жмири на на то да један човјек овдје намеће законе.
Вујичић је истакао да је то лицемјерна политика ЕУ у БиХ јер нигдје у свијету не постоји демократска земља у којој странац може да проглашава законе умјесто да их парламент доноси.
"И сада долази Марта Кос да нама у парламенту држи предавање, не обраћајући пажњу на суштинске узроке криза и жмирећи на то да један човјек намеће законе", рекао је Вујичић за Срну.
Он је навео да Кос наглашава да треба поштовати одлуке Уставног суда и судова, те констатовао да су конкретно Европа и њен представник Кристијан Шмит изазвали највећу кризу у БиХ.
"Они су из Европе дошли да држе предавања и придике, а при томе ни у једној европској земљи не постоји да иједан човјек може да одлуком прогласи закон умјесто парламента", истакао је Вујичић.
Према његовим ријечима, Европљани који као дижу стандарде демократије, према БиХ се понашају као према колонији.
"И онда на основу тих колонијалних закона нама из Републике Српске бране да бирамо своје представнике, односно покушавају да на бруталан начин инкриминишу предсједника Српске кроз монтирани процес, а у суштини су они изазвали кризу кроз немогућ и неодржив систем да један човјек може да намеће законе умјесто да их доноси парламент", закључио је Вујичић.
