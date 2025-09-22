Logo

Вујичић: Лицемјерна ЕУ толерише у БиХ да странац намеће законе

Извор:

СРНА

22.09.2025

17:24

Коментари:

0
Мирослав Вујичић
Фото: АТВ БЛ

Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мирослав Вујичић изјавио је да Марта Кос не обраћа пажњу на суштинске узроке кризе у БиХ и жмири на на то да један човјек овдје намеће законе.

Вујичић је истакао да је то лицемјерна политика ЕУ у БиХ јер нигдје у свијету не постоји демократска земља у којој странац може да проглашава законе умјесто да их парламент доноси.

ilu-ruža-28082025

Фудбал

Умро дугогодишњи потпредсједник и директор Евертона

"И сада долази Марта Кос да нама у парламенту држи предавање, не обраћајући пажњу на суштинске узроке криза и жмирећи на то да један човјек намеће законе", рекао је Вујичић за Срну.

Он је навео да Кос наглашава да треба поштовати одлуке Уставног суда и судова, те констатовао да су конкретно Европа и њен представник Кристијан Шмит изазвали највећу кризу у БиХ.

"Они су из Европе дошли да држе предавања и придике, а при томе ни у једној европској земљи не постоји да иједан човјек може да одлуком прогласи закон умјесто парламента", истакао је Вујичић.

Према његовим ријечима, Европљани који као дижу стандарде демократије, према БиХ се понашају као према колонији.

ILU-JESEN-170925

Друштво

Какво вријеме доносе први дани јесени у Српској?

"И онда на основу тих колонијалних закона нама из Републике Српске бране да бирамо своје представнике, односно покушавају да на бруталан начин инкриминишу предсједника Српске кроз монтирани процес, а у суштини су они изазвали кризу кроз немогућ и неодржив систем да један човјек може да намеће законе умјесто да их доноси парламент", закључио је Вујичић.

Подијели:

Таг:

Мирослав Вујичић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Утопио се успјешни предузетник: Позлило му, па испао из чамца

Регион

Утопио се успјешни предузетник: Позлило му, па испао из чамца

4 ч

0
Апартман хотел соба просторија

Занимљивости

Желите резервисати ноћ у хотелу, ове грешке ће вас скупо коштати

4 ч

0
Кинези направили велики пробој: Ево како су им полетјели авиони са носача

Свијет

Кинези направили велики пробој: Ево како су им полетјели авиони са носача

4 ч

0
Par, ljubav

Љубав и секс

Никада не толеришите ове ствари у вези: Могу вас ''уништити''

4 ч

0

Више из рубрике

Шкипина: Марта Кос и њој слични желе да задрже колонијални поредак у БиХ

БиХ

Шкипина: Марта Кос и њој слични желе да задрже колонијални поредак у БиХ

6 ч

0
Igračke

БиХ

Са тржишта повучено преко 2.000 играчака

6 ч

0
Којић: Косова намјерава да спроводи бошњачке политике

БиХ

Којић: Косова намјерава да спроводи бошњачке политике

7 ч

0
Цвијановић одговорила Кос: Проблем је што ЕУ толерише неовлашћене бирократе у БиХ

БиХ

Цвијановић одговорила Кос: Проблем је што ЕУ толерише неовлашћене бирократе у БиХ

8 ч

4
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

58

Хитно затворен аеродром у Копенхагену, огласила се полиција

21

58

Захарова открила да се припремају бројни сусрети у Њујорку

21

55

Шок у Италији: Син познатог комичара осуђен за групно силовање

21

50

Стотине лешева свиња пронађене на једној фарми

21

41

Више од 24.000 људи умрло од посљедица екстремних врућина овог љета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner