Никада не толеришите ове ствари у вези: Могу вас ''уништити''

Љубав може бити најљепше осјећање, али само онда када је заснована на поштовању и међусобном разумијевању.
Нажалост, многе жене се нађу у ситуацији да због страха од губитка партнера или наде да ће се он промијенити, прећуткују ствари које их боле и угрожавају.
Ипак, свако ћутање постаје тиха потврда да је његово понашање у реду, а то с временом води ка све већем губитку самопоуздања и осјећаја сопствене вриједности.
Љубавна веза никада не сме да буде мјесто на којем се осјећате понижено, заробљено или без гласа. Границе су кључне – и то оне јасне, које се не прелазе. Ако се ваш партнер понаша на начин који урушава ваше достојанство, морате знати да реагујете.
Три ствари никада не смијете да толеришете код мушкарца, јер свака од њих води у нездрав однос и на крају – у несрећу.
Ако вас партнер вријеђа, омаловажава или константно понижава, макар то радио кроз „шалу“, то није љубав – то је недостатак поштовања. Када једном прећутите увреду, припремате терен да се оне понављају све чешће.
Не заваравајте се да је то ситница, јер свака ријеч оставља траг. Мушкарац који вас воли и цијени никада неће користити увреде као начин комуникације, а ако их користи, то значи да ваше осјећаје не ставља на прво мјесто. Граница мора да буде јасна: поштовање је основна вриједност, без које веза нема будућност.
Пријатељице су дио вашег живота много прије него што је он дошао и никада не смије да очекује да их избаците због њега. Када мушкарац покушава да вам забрани дружење са блиским особама, то није знак љубави ни бриге, већ покушај контроле.
Толерисањем оваквог понашања, само дајете зелено свјетло да временом ограничи и друге дијелове вашег живота. Здрав однос подразумијева повјерење и слободу, а не забране. Партнер који вас воли треба да подржава ваше пријатељства, јер зна да вас она чине срећнијом и испуњенијом особом.
Свака особа има свој систем вриједности и морална начела која је обликују. Ако вас партнер тјера да радите нешто што није у складу с тим – било да су у питању ситне или крупне ствари – то никада не смијете да толеришете. Можда ћете једном прећи преко тога мислећи да није важно, али ако допустите да вас присиљава, изгубићете дио себе.
Љубав не значи да треба да се одрекнете својих увјерења, већ да партнер треба да их поштује. Када се нађете у оваквој ситуацији, једини исправан корак је да јасно кажете „не“ и да не правите компромисе са сопственим достојанством.
