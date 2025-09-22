Logo

Само један знак у октобру остварује све снове

22.09.2025

16:52

Коментари:

0
Horoskop
Фото: Pexels

Хороскоп за октобар 2025. године доноси посебан период за знак Шкорпије.

Док многи други знакови осјећају терет недовршених обавеза и интроспективну енергију, Шкорпије улазе у фазу када се све коцкице живота слажу.

Оно што је некада изгледало као далеки сан, сада постаје стварност, јер универзум јасно шаље поруку да је њихов труд препознат, преноси 24седам.рс.

Остварење након изазова

- Мјесеци напорног рада и унутрашњих превирања сада доносе резултате.

- Пројекти који су мировали поново се покрећу.

Отац Предраг Поповић

Занимљивости

Отац Предраг Поповић савјетује ком светитељу да се молимо када смо у финансијској кризи

- Идеје које су изгледале недостижно сада наилазе на плодно тло.

Шкорпије у октобру 2025. постају прави примјер како стрпљење и истрајност воде до успјеха.

Манифестација среће у свакодневном животу

Срећа се не огледа само у осјећају, већ и у конкретним догађајима:

- изненадни сусрети са људима који отварају нова врата,

- признања за уложен труд,

- непланиране награде у правом тренутку.

илу-достава-храна-22092025

Друштво

Достављач хране напао жену због бакшиша: "Научи да се понашаш глупачо"

Шкорпије сада доносе одлуке са лакоћом и осјећајем потпуне контроле над сопственим животом

Заузете Шкорпије осјећају већу повезаност и топлину у односу са партнером.

Слободни могу доживјети судбински сусрет који доноси снажне емоције и осјећај да их универзум спаја у правом тренутку.

Финансије и стабилност

Октобар доноси осећај сигурности и стабилности:

- неочекивани добици и награде,

- боља контрола над новцем,

- повољне прилике за улагања.

Хамас

Свијет

Хамас упутио писмо Трампу: Траже једну ствар!

Хороскоп за Шкорпију у октобру 2025. јасно показује да је ово месец када се снови остварују. Спој унутрашње снаге и подршке универзума чини овај период једним од најпосебнијих у години.

За Шкорпије, ово је тренутак да храбро закораче у нову фазу живота, јер их очекују љубав, успех и финансијска сигурност.

Подијели:

Таг:

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Турбулентан крај септембра, астролог открива прогнозу за све знакове хороскопа

Занимљивости

Турбулентан крај септембра, астролог открива прогнозу за све знакове хороскопа

28 мин

0
Djeca, roditelji

Савјети

Ови пропусти родитеља могу се одразити на развој социјалних вјештина код дјеце

29 мин

0
Отац Предраг Поповић савјетује ком светитељу да се молимо када смо у финансијској кризи

Занимљивости

Отац Предраг Поповић савјетује ком светитељу да се молимо када смо у финансијској кризи

32 мин

0
Дјевојчица (13) се убила након што је годинама била мета малтретирања

Свијет

Дјевојчица (13) се убила након што је годинама била мета малтретирања

40 мин

0

Више из рубрике

Турбулентан крај септембра, астролог открива прогнозу за све знакове хороскопа

Занимљивости

Турбулентан крај септембра, астролог открива прогнозу за све знакове хороскопа

28 мин

0
Отац Предраг Поповић савјетује ком светитељу да се молимо када смо у финансијској кризи

Занимљивости

Отац Предраг Поповић савјетује ком светитељу да се молимо када смо у финансијској кризи

32 мин

0
Ево како су сипе положиле тест стрпљења намијењен људима

Занимљивости

Ево како су сипе положиле тест стрпљења намијењен људима

1 ч

0
Ова биљка се сматра бесмртном, користе је за ожиљке и проширене вене: Травари откривају 2 сјајна рецепта

Занимљивости

Ова биљка се сматра бесмртном, користе је за ожиљке и проширене вене: Травари откривају 2 сјајна рецепта

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

17

Какво вријеме доносе први дани јесени у Српској?

17

12

Утопио се успјешни предузетник: Позлило му, па испао из чамца

17

12

Желите резервисати ноћ у хотелу, ове грешке ће вас скупо коштати

17

10

Кинези направили велики пробој: Ево како су им полетјели авиони са носача

17

10

Никада не толеришите ове ствари у вези: Могу вас ''уништити''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner