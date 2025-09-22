Logo

Турбулентан крај септембра, астролог открива прогнозу за све знакове хороскопа

22.09.2025

16:51

Коментари:

0
Турбулентан крај септембра, астролог открива прогнозу за све знакове хороскопа
Фото: Unsplash

Астролог Владимир Влајић гостовао је у емисији "150 минута" на Првој и открио детаљну прогнозу за сваки знак хороскопа за ову недељу.

Код заузетих Овнова, ово је период који ће значити почетак великих промјена, као што је заједнички живот или улазак у брак.

Слободни Бикови ће привући неког ко има јак карактер. Боље ће се организовати када је ријеч о послу и финансијама, а они који су без посла, могли би да га пронађу ове недјеље.

Савјет Близанцима је да се чувају инфекција, а Раковима да искомуницирају са вољеном особом.

Лавови да се пазе импулсивности и нервозе. Слободни ће доста флертовати у изласцима, али ово није недјеља за улазак у нову везу.

Заузете Дјевице током ове недјеље уживају у односима са вољеном особом. У пословном сегменту размишљају о промјенама.

Ваге имају одличну комуникацију, а слободни припадници овог знака могу буквално да налете на неког занимљивог. Такође имају супер аспекте за игре на срећу.

Пред слободним Шкорпијама је могућност уласка у тајну, изазовну везу, док би Стријелчеви могли да имају проблем са несаницом.

Динамична недјеља очекује Јарчеве. Они ће тражити пажњу, а у пословном смислу ће им много тога ићи на руку.

Водолије нервозне. Однос са ауторитетима биће прожет напетошћу.

Рибе би требало да поведу рачуна о имуном систему и пазе са папирологијом како им се не би догодио неки пропуст, преноси Мондо.

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

прогноза

znakovi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Djeca, roditelji

Савјети

Ови пропусти родитеља могу се одразити на развој социјалних вјештина код дјеце

29 мин

0
Отац Предраг Поповић савјетује ком светитељу да се молимо када смо у финансијској кризи

Занимљивости

Отац Предраг Поповић савјетује ком светитељу да се молимо када смо у финансијској кризи

32 мин

0
Дјевојчица (13) се убила након што је годинама била мета малтретирања

Свијет

Дјевојчица (13) се убила након што је годинама била мета малтретирања

40 мин

0
Дјечак пронађен мртав: Траје потрага за оцем након стравичних поплава

Свијет

Дјечак пронађен мртав: Траје потрага за оцем након стравичних поплава

46 мин

0

Више из рубрике

Отац Предраг Поповић савјетује ком светитељу да се молимо када смо у финансијској кризи

Занимљивости

Отац Предраг Поповић савјетује ком светитељу да се молимо када смо у финансијској кризи

32 мин

0
Ево како су сипе положиле тест стрпљења намијењен људима

Занимљивости

Ево како су сипе положиле тест стрпљења намијењен људима

1 ч

0
Ова биљка се сматра бесмртном, користе је за ожиљке и проширене вене: Травари откривају 2 сјајна рецепта

Занимљивости

Ова биљка се сматра бесмртном, користе је за ожиљке и проширене вене: Травари откривају 2 сјајна рецепта

4 ч

0
Шта нам звијезде поручују данас?

Занимљивости

Шта нам звијезде поручују данас?

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

17

Какво вријеме доносе први дани јесени у Српској?

17

12

Утопио се успјешни предузетник: Позлило му, па испао из чамца

17

12

Желите резервисати ноћ у хотелу, ове грешке ће вас скупо коштати

17

10

Кинези направили велики пробој: Ево како су им полетјели авиони са носача

17

10

Никада не толеришите ове ствари у вези: Могу вас ''уништити''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner