Турбулентан крај септембра, астролог открива прогнозу за све знакове хороскопа

22.09.2025
16:51
Астролог Владимир Влајић гостовао је у емисији "150 минута" на Првој и открио детаљну прогнозу за сваки знак хороскопа за ову недељу.
Код заузетих Овнова, ово је период који ће значити почетак великих промјена, као што је заједнички живот или улазак у брак.
Слободни Бикови ће привући неког ко има јак карактер. Боље ће се организовати када је ријеч о послу и финансијама, а они који су без посла, могли би да га пронађу ове недјеље.
Савјет Близанцима је да се чувају инфекција, а Раковима да искомуницирају са вољеном особом.
Лавови да се пазе импулсивности и нервозе. Слободни ће доста флертовати у изласцима, али ово није недјеља за улазак у нову везу.
Заузете Дјевице током ове недјеље уживају у односима са вољеном особом. У пословном сегменту размишљају о промјенама.
Ваге имају одличну комуникацију, а слободни припадници овог знака могу буквално да налете на неког занимљивог. Такође имају супер аспекте за игре на срећу.
Пред слободним Шкорпијама је могућност уласка у тајну, изазовну везу, док би Стријелчеви могли да имају проблем са несаницом.
Динамична недјеља очекује Јарчеве. Они ће тражити пажњу, а у пословном смислу ће им много тога ићи на руку.
Водолије нервозне. Однос са ауторитетима биће прожет напетошћу.
Рибе би требало да поведу рачуна о имуном систему и пазе са папирологијом како им се не би догодио неки пропуст, преноси Мондо.
