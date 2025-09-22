Ова биљка се сматра бесмртном, користе је за ожиљке и проширене вене: Травари откривају 2 сјајна рецепта

Извор:
Смиље је једна од оних биљака које су вековима познате нашем народу по својој лековитости и мирисима. Уз босиљак, спада међу омиљене биљке у домаћим баштама, а последњих година поново је у центру пажње јер је есенцијално уље смиља изузетно вредно и скупо. Његове благодети не односе се само на лепоту и негу коже, већ и на здравље, од јетре до циркулације.
Смиље (Helichrysum italicum и Helichrisum arenarium) воли сунце и суво поднебље. Расте природно широм медитеранске обале, на камењару и пјесковитој земљи са добром дренажом, што значи да узгој на плодним војвођанским њивама није идеалан. Биљка има сивкасте листиће и златножуте цветове, који одишу интензивним и препознатљивим мирисом захваљујући есенцијалном уљу.
Есенцијално уље се добија дестилацијом воденом паром цвјетова биљке, а брза прерада – у року од 24 часа од бербе – је кључна за очување квалитета. Због мале количине уља у биљци (мање од 0,05%), од једног хектара смиља годишње може се добити око 9 литара етарског уља. Најврједнији су варијетети богати италодионима.
Осим етарског уља, смиље садржи флавоноиде, кумарин, витамин К и флавон апигерин.
У народној медицини смиље се користи за здравље јетре и подстицање лучења жучи и панкреаса.
Француска и савремена козметика прославиле су смиље као анти-аге препарат, али су наше баке вијековима уназад знале за моћ ове биљке. Златни цветови су се некада потапали у маслиново уље, а блазам који је настајао након 40 дана коришћен је за његу и лијечење коже. Италијанско име биљке – immortelle – симболизује бесмртност, јер успорава старење ћелија изазвано спољним или унутрашњим стресом.
Смиље има и антикоагулантна својства – помаже при упијању хематома и модрица, а посебно је корисно за атопијске дерматитисе, псоријазу, уклањање ожиљака и лијечење инфективних процеса на кожи. У комбинацији са невеном или дивљим кестеном, одличан је и за проширене вене.
Есенцијално уље смиља подстиче избацивање слузи из органа за дисање и има антивирусно и антибактеријско дејство. Стимулише рад лимфног система, па се препоручује за детоксикацију и чишћење крви. Такође, може помоћи особама са повишеним холестеролом, нарочито у комбинацији са маслачком и ланеним сјеменом, како преноси аутор Момчило Антонијевић за блог "Снага Биља".
Ароматерапеути истичу да смиље помаже и на емотивном плану – посебно онима који нису добили довољно љубави и топлине у дјетињству.
Анти-ејџ уље за његу зреле коже
10g сувих или 20g свјежих цвјетова смиља ставите у чисту теглу. Прелијте са 200 ml бадемовог уља. Оставите на сунчаном мјесту 40 дана.Процедите и додајте 3 капи лаванде и 4 капи геранијума. Серум наносите увече на чисту и влажну кожу кружним покретима.
Дијве кафене кашичице смиља прелијте са 2,5 dl кључале воде. Поклопите и оставите 15 минута, затим проциједите.
Попијте пола сата прије јела, незаслађено. Препоручује се 2–3 шоље дневно, а кура траје 3–4 недјеље.
Смиље је биљка која спаја традицију и модерну примену – од народних лијекова до луксузних препарата за кожу. Његова свестраност, љековитост и јединствен мирис чине га непроцјењивим у баштама, домаћинствима и апотекама.
