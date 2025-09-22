Logo

Ова биљка се сматра бесмртном, користе је за ожиљке и проширене вене: Травари откривају 2 сјајна рецепта

Извор:

Она

22.09.2025

12:46

Коментари:

0
Ова биљка се сматра бесмртном, користе је за ожиљке и проширене вене: Травари откривају 2 сјајна рецепта
Фото: Pixabay/GoranH

Смиље је једна од оних биљака које су вековима познате нашем народу по својој лековитости и мирисима. Уз босиљак, спада међу омиљене биљке у домаћим баштама, а последњих година поново је у центру пажње јер је есенцијално уље смиља изузетно вредно и скупо. Његове благодети не односе се само на лепоту и негу коже, већ и на здравље, од јетре до циркулације.

Како расте и гдје успијева смиље

Смиље (Helichrysum italicum и Helichrisum arenarium) воли сунце и суво поднебље. Расте природно широм медитеранске обале, на камењару и пјесковитој земљи са добром дренажом, што значи да узгој на плодним војвођанским њивама није идеалан. Биљка има сивкасте листиће и златножуте цветове, који одишу интензивним и препознатљивим мирисом захваљујући есенцијалном уљу.

Напитак чај шоља

Здравље

Напитак стар вијековима на који смо потпуно заборавили је прави еликсир здравља

Есенцијално уље се добија дестилацијом воденом паром цвјетова биљке, а брза прерада – у року од 24 часа од бербе – је кључна за очување квалитета. Због мале количине уља у биљци (мање од 0,05%), од једног хектара смиља годишње може се добити око 9 литара етарског уља. Најврједнији су варијетети богати италодионима.

Осим етарског уља, смиље садржи флавоноиде, кумарин, витамин К и флавон апигерин.

Љековита својства смиља

У народној медицини смиље се користи за здравље јетре и подстицање лучења жучи и панкреаса.

Цеца Чеда Јовановић

Сцена

Цеца проговорила о Чеди Јовановићу: Чекала сам 17 година

Француска и савремена козметика прославиле су смиље као анти-аге препарат, али су наше баке вијековима уназад знале за моћ ове биљке. Златни цветови су се некада потапали у маслиново уље, а блазам који је настајао након 40 дана коришћен је за његу и лијечење коже. Италијанско име биљке – immortelle – симболизује бесмртност, јер успорава старење ћелија изазвано спољним или унутрашњим стресом.

Смиље има и антикоагулантна својства – помаже при упијању хематома и модрица, а посебно је корисно за атопијске дерматитисе, псоријазу, уклањање ожиљака и лијечење инфективних процеса на кожи. У комбинацији са невеном или дивљим кестеном, одличан је и за проширене вене.

За дисајне и лимфне органе

Есенцијално уље смиља подстиче избацивање слузи из органа за дисање и има антивирусно и антибактеријско дејство. Стимулише рад лимфног система, па се препоручује за детоксикацију и чишћење крви. Такође, може помоћи особама са повишеним холестеролом, нарочито у комбинацији са маслачком и ланеним сјеменом, како преноси аутор Момчило Антонијевић за блог "Снага Биља".

Хљеб

Савјети

Неодољиви брускети са парадајзом и босиљком

Ароматерапеути истичу да смиље помаже и на емотивном плану – посебно онима који нису добили довољно љубави и топлине у дјетињству.

Како припремити анти-аге уље и чај од смиља

Анти-ејџ уље за његу зреле коже

10g сувих или 20g свјежих цвјетова смиља ставите у чисту теглу. Прелијте са 200 ml бадемовог уља. Оставите на сунчаном мјесту 40 дана.Процедите и додајте 3 капи лаванде и 4 капи геранијума. Серум наносите увече на чисту и влажну кожу кружним покретима.

Чај од смиља

Дијве кафене кашичице смиља прелијте са 2,5 dl кључале воде. Поклопите и оставите 15 минута, затим проциједите.

Попијте пола сата прије јела, незаслађено. Препоручује се 2–3 шоље дневно, а кура траје 3–4 недјеље.

Смиље је биљка која спаја традицију и модерну примену – од народних лијекова до луксузних препарата за кожу. Његова свестраност, љековитост и јединствен мирис чине га непроцјењивим у баштама, домаћинствима и апотекама.

(Она)

Подијели:

Тагови:

čajevi

смиље

trava

lijek

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Шта нам звијезде поручују данас?

Занимљивости

Шта нам звијезде поручују данас?

9 ч

0
Генијалан трик којим ћете отјерати муве

Занимљивости

Генијалан трик којим ћете отјерати муве

23 ч

0
Рецепт за ајвар стар 110 година посвађао домаћице

Занимљивости

Рецепт за ајвар стар 110 година посвађао домаћице

1 д

0
Специјализант радиологије освојио 800.000 динара у "Суперпотери"

Занимљивости

Специјализант радиологије освојио 800.000 динара у "Суперпотери"

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

17

Какво вријеме доносе први дани јесени у Српској?

17

12

Утопио се успјешни предузетник: Позлило му, па испао из чамца

17

12

Желите резервисати ноћ у хотелу, ове грешке ће вас скупо коштати

17

10

Кинези направили велики пробој: Ево како су им полетјели авиони са носача

17

10

Никада не толеришите ове ствари у вези: Могу вас ''уништити''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner