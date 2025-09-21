Logo

Рецепт за ајвар стар 110 година посвађао домаћице

Извор:

Крстарица

21.09.2025

16:43

Коментари:

0
Рецепт за ајвар стар 110 година посвађао домаћице
Фото: Youtube/ screenshot

Ајвар је симбол балканске кухиње и незаобилазан специјалитет сваке зиме.

Ипак, рецепт за ајвар из 1915. године, пронађен у ратном кувару, изазвао је бурне расправе на интернету јер у њему – нема црвене паприке.

milan stankovic instagram

Сцена

Милан Станковић се огласио на велики празник и послао моћну поруку

Умјесто тога, главни састојак је патлиџан, што је многе изненадило и подијелило љубитеље овог традиционалног јела.

Како изгледа старински рецепт за ајвар?

Рецепт из 1915. године описује припрему на сљедећи начин:

– испећи три већа патлиџана на жеравици,

– додати зелене паприке бабуре,

– сјединити са бијелим луком, луком, сирћетом и уљем,

– све добро изгњечити у дрвеној ступи и послужити.

Овако припремљен ајвар могао је да се чува неколико дана на хладном мјесту.

Зашто је рецепт изазвао расправу?

Данас сви знамо ајвар као намаз од печене црвене паприке, често са додатком патлиџана. Зато је старински рецепт без црвене паприке многе збунио. На друштвеним мрежама повела се расправа:

да ли је ово уопште прави ајвар, или је ријеч о потпуно другачијем јелу које је тек касније еволуирало у оно што данас зовемо ајвар.

Ајвар кроз историју

Овај рецепт показује да се ајвар мијењао кроз вријеме и да није увијек изгледао као данас.

У неким крајевима Србије и Балкана патлиџан је био основни састојак, док је црвена паприка касније постала доминантна. Управо та разноликост чини ајвар јединственим и богатим дијелом наше кулинарске традиције.

Било да га правите од црвене паприке или патлиџана, ајвар остаје краљ зимнице и симбол балканске кухиње. Старински рецепт из 1915. године само подсјећа колико је наша гастрономска традиција разнолика и колико се укуси мијењају кроз вријеме, преноси Крстарица.

Подијели:

Тагови:

Ајвар

Рецепт

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Специјализант радиологије освојио 800.000 динара у "Суперпотери"

Занимљивости

Специјализант радиологије освојио 800.000 динара у "Суперпотери"

5 ч

0
Апликација коју апсолутно сви имамо на телефону може да вам разоткрије превару

Занимљивости

Апликација коју апсолутно сви имамо на телефону може да вам разоткрије превару

6 ч

0
Мистериозне појаве на дну мора: Стварају смртоносни екосистем?

Занимљивости

Мистериозне појаве на дну мора: Стварају смртоносни екосистем?

11 ч

0
Ко је гори: свекрва или пуница?

Занимљивости

Ко је гори: свекрва или пуница?

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

03

Епизоотиолошка ситуација у Српској повољна

19

58

Ђурић: Изјаве Хелеза, још један примјер непотребне и неумјерене реторике

19

53

''Пронађен нож'': Детаљи убиства у породичној кући у Грачаници

19

48

Милица Тодоровић о потомству "Кад чујем да неко неће дјецу јер се нема, шта се, бре, нема?"

19

34

Очекује се више од 200.000 људи на комеморацији Чарлију Кирку

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner