Рецепт за ајвар стар 110 година посвађао домаћице

Извор:
Крстарица
21.09.2025
16:43
Коментари:0
Ајвар је симбол балканске кухиње и незаобилазан специјалитет сваке зиме.
Ипак, рецепт за ајвар из 1915. године, пронађен у ратном кувару, изазвао је бурне расправе на интернету јер у њему – нема црвене паприке.
Умјесто тога, главни састојак је патлиџан, што је многе изненадило и подијелило љубитеље овог традиционалног јела.
Рецепт из 1915. године описује припрему на сљедећи начин:
– испећи три већа патлиџана на жеравици,
– додати зелене паприке бабуре,
– сјединити са бијелим луком, луком, сирћетом и уљем,
– све добро изгњечити у дрвеној ступи и послужити.
Овако припремљен ајвар могао је да се чува неколико дана на хладном мјесту.
Данас сви знамо ајвар као намаз од печене црвене паприке, често са додатком патлиџана. Зато је старински рецепт без црвене паприке многе збунио. На друштвеним мрежама повела се расправа:
да ли је ово уопште прави ајвар, или је ријеч о потпуно другачијем јелу које је тек касније еволуирало у оно што данас зовемо ајвар.
Овај рецепт показује да се ајвар мијењао кроз вријеме и да није увијек изгледао као данас.
У неким крајевима Србије и Балкана патлиџан је био основни састојак, док је црвена паприка касније постала доминантна. Управо та разноликост чини ајвар јединственим и богатим дијелом наше кулинарске традиције.
Било да га правите од црвене паприке или патлиџана, ајвар остаје краљ зимнице и симбол балканске кухиње. Старински рецепт из 1915. године само подсјећа колико је наша гастрономска традиција разнолика и колико се укуси мијењају кроз вријеме, преноси Крстарица.
