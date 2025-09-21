Милан Станковић се огласио на велики празник и послао моћну поруку

21.09.2025
Пјевач Милан Станковић потпуно се повукао из јавности и посветио вјери.
Данас, на један од великих празника Мала Госпојина, се огласио на свом Инстаграм профилу.
Будући да је окренут вјери о чему су у више наврата писали и медији и да га јавни живот више скоро па и не интересује, пјевач је данас посјетио цркву Силаска Светог Духа на апостоле у Обреновцу одакле је објавио фотографију и послао моћну поруку.
''Са породицом славимо рођење Пресвете Богородице. Часнија од Херувима и неупоредиво славнија од Серафима'', написао је пјевач у опису слике.
Да подсјетимо, некадашњи пјевач Милан Станковић прије неколико година повукао се са музичке сцене и од тада се о његовом приватном животу мало зна у јавности. Прича се да се окренуо духовном животу и да посјећује манастире, гдје је наводно био и искушеник. Како се раније писало, један од пјевача којем су многи прогнозирали сјајну каријеру наводно је желио да се замонаши у манастиру Подмаине у Црној Гори.
Милан Станковић испричао потресне детаље из дјетињства: ''Имао сам само 5 година..''
Иначе, из манастира Подамине су се огласили и навели да је Станковић далеко од тога да постане искушеник, те да је боравио код њих само зарад духовног мира, преноси Телеграф.
