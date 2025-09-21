Logo

Милан Станковић се огласио на велики празник и послао моћну поруку

21.09.2025

16:38

Коментари:

0
Милан Станковић се огласио на велики празник и послао моћну поруку

Пјевач Милан Станковић потпуно се повукао из јавности и посветио вјери.

Данас, на један од великих празника Мала Госпојина, се огласио на свом Инстаграм профилу.

Будући да је окренут вјери о чему су у више наврата писали и медији и да га јавни живот више скоро па и не интересује, пјевач је данас посјетио цркву Силаска Светог Духа на апостоле у Обреновцу одакле је објавио фотографију и послао моћну поруку.

Милан Станковић-Мала Госпојина
Милан Станковић-Мала Госпојина

''Са породицом славимо рођење Пресвете Богородице. Часнија од Херувима и неупоредиво славнија од Серафима'', написао је пјевач у опису слике.

Да подсјетимо, некадашњи пјевач Милан Станковић прије неколико година повукао се са музичке сцене и од тада се о његовом приватном животу мало зна у јавности. Прича се да се окренуо духовном животу и да посјећује манастире, гдје је наводно био и искушеник. Како се раније писало, један од пјевача којем су многи прогнозирали сјајну каријеру наводно је желио да се замонаши у манастиру Подмаине у Црној Гори.

милан станковић

Сцена

Милан Станковић испричао потресне детаље из дјетињства: ''Имао сам само 5 година..''

Иначе, из манастира Подамине су се огласили и навели да је Станковић далеко од тога да постане искушеник, те да је боравио код њих само зарад духовног мира, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

Milan Stanković

Мала Госпојина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Присуство потомака спасених пилота исправља историјску неправду

3 ч

0
Цвијановић: Свети задатак свих нас је да се исправи историјска неправда према Србима

Република Српска

Цвијановић: Свети задатак свих нас је да се исправи историјска неправда према Србима

3 ч

0
Policija Srbija

Србија

Осумњичени у бјекству! Убио рођака у кући (25), па тијело прекрио тепихом

3 ч

0
Трампов говор и невиђене мјере безбједности; Шта се све очекује на комеморацији Кирку?

Свијет

Трампов говор и невиђене мјере безбједности; Шта се све очекује на комеморацији Кирку?

3 ч

0

Више из рубрике

Нова правила у Звездама Гранда! Седам чланова жирија, а осам ментора

Сцена

Нова правила у Звездама Гранда! Седам чланова жирија, а осам ментора

5 ч

0
Нина Бадрић посјетила Острог

Сцена

Нина Бадрић посјетила Острог

6 ч

0
Фанови Лепе Брене запјевали под прозором њеног хотела у Ровињу: Она им се придружила и заплесала

Сцена

Фанови Лепе Брене запјевали под прозором њеног хотела у Ровињу: Она им се придружила и заплесала

8 ч

0
Скандал у Пинковим звездама: Кандидат одбио Десингерицу за ментора, понизио га пред свима

Сцена

Скандал у Пинковим звездама: Кандидат одбио Десингерицу за ментора, понизио га пред свима

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

03

Епизоотиолошка ситуација у Српској повољна

19

58

Ђурић: Изјаве Хелеза, још један примјер непотребне и неумјерене реторике

19

53

''Пронађен нож'': Детаљи убиства у породичној кући у Грачаници

19

48

Милица Тодоровић о потомству "Кад чујем да неко неће дјецу јер се нема, шта се, бре, нема?"

19

34

Очекује се више од 200.000 људи на комеморацији Чарлију Кирку

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner