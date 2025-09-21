Logo

Нова правила у Звездама Гранда! Седам чланова жирија, а осам ментора

Извор:

Телеграф

21.09.2025

14:10

Коментари:

0
Фото: Youtube screenshot

Нова сезона "Звезда Гранда" почела је синоћ уз велике промјене у формату такмичења.

Гледаоци су имали прилику да упознају прву групу пјевача и пјевачица, али и стручни жири у измијењеном саставу, који сада поред сталних чланова чине Дара Бубамара и Драган Којић Кеба.

Гледаоцима и такмичарима су се синоћ обратили водитељ Воја Недељковић и директор Гранд продукције Горан Шљивић, који ће од сада па на даље седети поред Воје током свих емисија.

Двојац који ће у деветнаестој по реду сезони представљати глас продукције, објаснио је нова правила за кандидате у првом кругу, али и за жири, па ће тако за разлику од претходних сезона прва измена бити укидање паравана.

Звезде Гранда

Сцена

Велике промјене у такмичењу Звезде Гранда

- Нема више ни паравана између чланова жирија, али ни зида испред њих, тако да ће одмах моћи да виде кандидате, да чују и дају своје оцјене - рекао је Воја.

За кандидате неће бити толико драстичних промјена, и ситуација за бројем освојених гласова остаје мање више иста, док ће ситне измјене ипак бити суровије него иначе.

- Кандидату се освојених нула гласова се захваљујемо, он напушта такмичење, са освојеним једним или два гласа такође одлази кући, с тим што ако неко има два гласа, Горан Шљивић и ја имамо право да додамо наш глас, и тиме онемогућимо кандидату одлазак у бараж, а и не морамо - објаснио је водитељ, па додао:

krisitjan pinkove zvezde

Сцена

Скандал у Пинковим звездама: Кандидат одбио Десингерицу за ментора, понизио га пред свима

- Уколико кандидат освоји три, четири, пет или шест гласова, такође одлази у бараж, а само онај који добије свих седам гласова бира ментора себи и иде директно даље.

Директор продукције Горан Шљивић надовезао се на Воју и додао да он и Недељковић као део продукције имају право да додају седми глас неком учеснику на већ освојених шест гласова, и на тај начин му омогуће директан пролазак.

Антонија черкез

Сцена

Финалисткиња "Звезда Гранда" показала труднички стомак: Пјевачица се удала тајно

- Осим сталних чланова жирија, кандидат за ментора може одабрати и продукцију, имамо тим врхунских људи као што су Данијел Јовановић, Микица Гачић, Владан Стојковић, Дарко Томић, наша ПР Весна Милановић и тако даље. Све остале кандидате који прођу из баража у други круг, продукција ће обавијестити о ментору који ће им бити додељен, јер жири неће бити присутан- биле су ријечи Горана Шљивића.

(Телеграф)

