Повратак Твитера: Нова друштвена мрежа са старим именом

13.12.2025

21:44

Након што је Елон Маск преузео "Twitter" за чак 44 милијарде долара и одмах започео с промјенама које се многима нису свид‌јеле, дио корисника најавио је да ће, послије година твитовања, напустити ту друштвену мрежу.

На тржишту су се потом појавиле нове друштвене мреже које су покушале да привуку оне разочаране који су напустили Twitter, али ниједна није успјела да окупи довољан број корисника како би озбиљније запријетила Масковој мрежи.

Илон Маск је у међувремену промијенио име мреже у X, па је доласком тог ребрендинга назив Твитер полако пао у други план — иако многи корисници и даље ту мрежу зову Твитер и игноришу име X.

Ипак, чини се да би се Твитер једног дана могао вратити. Постоји могућност да се поново појави друштвена мрежа са истим именом и логотипом. Та мрежа, осим назива, не би имала никакве везе с оригиналним Твитером нити с Маском, али само коришћење тог бренда могло би бити довољно да привуче разочаране бивше твитераше.

Наиме, амерички стартуп под називом Оператион Блуебирд покренуо је петицију којом од Америчког завода за патенте и жигове (УСПТО) тражи да им се дозволи стицање права на "напуштени" заштитни знак Твитер .

Брендови Твитер и Твит уклоњени су из производа, услуга и маркетинга компаније X, чиме су, према наводима из петиције, практично напуштени, без намјере да се поново користе. Као доказ наводи се и Маскова објава уочи ребрендинга, у којој је поручио да се опраштају од бренда Твитер и постепено од свих птица.

Могуће резервисати корисничка имена

Како би се припремили за евентуално позитиван исход петиције, Оператион Блуебирд је већ купила домен twitter.new, путем којег је могуће резервисати корисничка имена прије потенцијалног лансирања новог Twittera.

Иако је Маск промијенио име друштвене мреже у X и више не користи препознатљиви логотип, компанија и даље задржава права на домен Twitter.com, који посјетиоце преусмјерава на X.com. Такође, промијењени су и називи појединих опција повезаних с птицама, па је, на примјер, програм за провјеру чињеница преименован из "Birdwatch" у "Community Нотес", како пише Индепендент.

Илон Маск мора до фебруара наредне године да одговори на ову петицију. Биће занимљиво вид‌јети каква ће одлука бити донесена - да ли ће се у потпуности одрећи права на бренд Twitter и тиме другима омогућити покретање конкурентске мреже или ће одбити захтјев и задржати права на то име.

