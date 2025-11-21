Logo
Large banner

Стигла је звијер са истока: Школе затворене, путеви у колапсу

Извор:

Агенције

21.11.2025

19:32

Коментари:

0
Стигла је звијер са истока: Школе затворене, путеви у колапсу

Поларни вортекс, често називан "звијер са истока", пролази кроз ријетко рано загријавање стратосфере које нарушава његову структуру и доводи до драматичне промјене великих образаца.

"Звијер" је почела већ да показује своје зубе, најприје јуче на сјеверу Велике Британије, посебно у Јоркширу и у Шкотској, због чега су поједини дијелови земље одсјечени од свијета. Данас су ефекте вортекса почеле да осјећају и друге земље Европе.

Рамо Исак

Република Српска

Рамо Исак се мијеша у изборе у Републици Српској

Током наредних 10 дана промјене у стратосфери ће поставити темеље за хладан, сњежни децембар у дијеловима хемисфере. Осим Европе, драстична промјена времена чека и дијелове Сједињених Америчких Држава, гдје је тренутно температура ваздуха изнад просјека, али и у Азији.

Поларни вртлог, како се такође назива, слаби и котрља се према југу, попут чигре која успорава и скреће са курса. Како пише "ЦНН", ово би могао да буде један од најранијих значајних поремећаја поларног вортекса откад постоје мјерења.

Обилне сњежне падавине и поледица изазвале су јуче озбиљне поремећаје у саобраћају широм Јоркшира и сјеверне Шкотске, док је десетина школа затворено, а метеоролошке службе упозоравају на ризик од одсјечених руралних заједница и прекида у снабдијевању електричном енергијом, објавио је "Скај њуз".

Западна Европа се данас суочила са посљедицама поремећаја поларно­г вртлога. Према извјештају "Север ведер", хладни арктички талас проширио се из Уједињеног Краљевства и Ирске преко Француске и Шпаније и даље у унутрашњост континента.

Први снијег у Италији

Први овогодишњи снијег пао је данас у многим дијеловима Италије, укључујући Милано, док су обилне сњежне падавине забиљежене у висинским предјелима сјевера Италије, око Бергама, у Лигурији и дијеловима Тоскане.

У Тоскани је, преноси АНСА, на снази жути метео-аларм због снијега и јаких ветрова, док се, према тренутним прогностичким моделима, сњежне падавине не очекују за централне и јужне дијелове Италије.

nermin nikšić

Република Српска

Да ли грађани у недјељу бирају Сарајево или Републику Српску: Након Раме и Никшић подржао опозицију

Касније током ноћи и у суботу, сњежне падавине очекују се и у нижим предјелима, од 300 до 500 метара надморске висине.

Како наводи "РАИ њуз", на планинама изнад 1.000 метара пало је између 5 и 15 центиметара снијега, локално и више, док су температуре изнад 800 метара испод нуле. У Кампанији је и даље на снази жути метео-аларм због олуја и пљускова, са могућношћу интензивних падавина које могу изазвати поплаве, пораст нивоа ријека, одрон камења и клизишта.

У Шпанији наранџасти метеоаларм због снијега

Метеоролози су за данас издали наранџасти метеоаларм због снијега и таласа на мору у шест региона Шпаније, преносе медији у тој земљи.

У регионима Кантабрија, Кастиља и Леон, Навара, као и у Баскији очекује се формирање сњежног покривача, док је у Каталонији и на Балеарским острвима упозорење издато због високих таласа и јаког вјетра, пренијела је "Ртве".

Како се наводи, у још четири региона, Арагону, Мурсији, Валенсији и Риохи, на снази је жути метео-аларм због снијега и јаког вјетра.

Обилне сњежне падавине очекују се у великом дијелу сјеверне Шпаније и планинама централне области, а снијег би могао да падне чак и на Мајорци, упозорили су метеоролози.

Француска: Жути метеоаларм због снијега у 82 департмана

Француски метеоролози за данас су издали жути метеоаларм због појаве обилног снијега и поледице у 82 департмана, преносе локални медији.

Рамо Исак и Драшко Станивуковић

Република Српска

Исак опет уз опозицију: Хоћете ли послушати Раму?

Саобраћај се данас отежано одвија након што је прошле ноћи пао обилан снијег у планинском Централном Масиву, Нормандији и у близини Пиринеја, пренијела је ТВ "БфМ".

Возачи су упозорени на максималан опрез у департману От Лоар, саопштила је Управа за путеве у региону Централног Масива, у јужном и централном дијелу земље.

Национални ауто-пут Н88 који повезује Лион и Тулуз блокиран је код мјеста Сен Остијен, усљед чега је дошло до бројних застоја.

У департману От Лоар, услови за вожњу су веома отежани у градовима Пиј ан Велеј и Ле Пертуи. Како се наводи, саобраћај је отежан и на ауто-путевима Н122 код Оријака, А89 и А6 и још неким.

Када је ријеч о Нормандији, метеоролози наводе да је највише снијега пало у граду Сен Жан де Боа, а сњежни покривач износи 5 центиметара.

Како су метеоролошке службе упозориле, снијег се данас очекује и у нижим предјелима, посебно у централном и источном дијелу Француске.

Снијег је падао данас и у Њемачкој и Швајцарској.

Подијели:

Тагови:

Снијег

невријеме

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сарајеву битнији избори у Српској него расправа о ''нелегалним радњама Никшића''

БиХ

Сарајеву битнији избори у Српској него расправа о ''нелегалним радњама Никшића''

4 ч

1
Шолаја: Позиви из ФБиХ наставак сарадње на трасирању пута политици ка Сарајеву

БиХ

Шолаја: Позиви из ФБиХ наставак сарадње на трасирању пута политици ка Сарајеву

4 ч

0
Цвијановић: У бошњачком политичком корпусу пршти перје, али су у једном сложни

БиХ

Цвијановић: У бошњачком политичком корпусу пршти перје, али су у једном сложни

5 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Високи представници и муслимани из Сарајева највећи рушиоци Дејтона

9 ч

0

Више из рубрике

Ана Волш, Београђанка нестала у Америци, за њено убиство осумњичен супруг Брајан Волш

Свијет

Није грижа савјести: Шта се крије иза признања Брајана Волша

2 ч

0
Путин се огласио о Трамповом ултиматуму Украјини

Свијет

Путин се огласио о Трамповом ултиматуму Украјини

2 ч

0
Срушио се борбени авион у Дубаију

Свијет

Све снимљено: Срушио се борбени авион, има мртвих

2 ч

0
Три жене пронађене мртве: Грађани страхују од серијског убице

Свијет

Три жене пронађене мртве: Грађани страхују од серијског убице

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

21

У току обнова зграде општине и основне школе у Шековићима

21

18

АКК "Иво Андрић": Пријатељство пише кошаркашку причу

21

16

Сутра је свети Нектарије Егински: Обавезно изговорите ове ријечи

21

09

УЖИВО: Битно, 21.11.2025.

21

04

Камион склизнуо са цесте, аутомобил у каналу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner