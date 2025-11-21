Стигла је звијер са истока: Школе затворене, путеви у колапсу

Извор:
Агенције
21.11.2025
19:32
Коментари:0
Поларни вортекс, често називан "звијер са истока", пролази кроз ријетко рано загријавање стратосфере које нарушава његову структуру и доводи до драматичне промјене великих образаца.
"Звијер" је почела већ да показује своје зубе, најприје јуче на сјеверу Велике Британије, посебно у Јоркширу и у Шкотској, због чега су поједини дијелови земље одсјечени од свијета. Данас су ефекте вортекса почеле да осјећају и друге земље Европе.
Република Српска
Рамо Исак се мијеша у изборе у Републици Српској
Током наредних 10 дана промјене у стратосфери ће поставити темеље за хладан, сњежни децембар у дијеловима хемисфере. Осим Европе, драстична промјена времена чека и дијелове Сједињених Америчких Држава, гдје је тренутно температура ваздуха изнад просјека, али и у Азији.
Поларни вртлог, како се такође назива, слаби и котрља се према југу, попут чигре која успорава и скреће са курса. Како пише "ЦНН", ово би могао да буде један од најранијих значајних поремећаја поларног вортекса откад постоје мјерења.
Обилне сњежне падавине и поледица изазвале су јуче озбиљне поремећаје у саобраћају широм Јоркшира и сјеверне Шкотске, док је десетина школа затворено, а метеоролошке службе упозоравају на ризик од одсјечених руралних заједница и прекида у снабдијевању електричном енергијом, објавио је "Скај њуз".
Западна Европа се данас суочила са посљедицама поремећаја поларног вртлога. Према извјештају "Север ведер", хладни арктички талас проширио се из Уједињеног Краљевства и Ирске преко Француске и Шпаније и даље у унутрашњост континента.
Први овогодишњи снијег пао је данас у многим дијеловима Италије, укључујући Милано, док су обилне сњежне падавине забиљежене у висинским предјелима сјевера Италије, око Бергама, у Лигурији и дијеловима Тоскане.
У Тоскани је, преноси АНСА, на снази жути метео-аларм због снијега и јаких ветрова, док се, према тренутним прогностичким моделима, сњежне падавине не очекују за централне и јужне дијелове Италије.
Република Српска
Да ли грађани у недјељу бирају Сарајево или Републику Српску: Након Раме и Никшић подржао опозицију
Касније током ноћи и у суботу, сњежне падавине очекују се и у нижим предјелима, од 300 до 500 метара надморске висине.
Како наводи "РАИ њуз", на планинама изнад 1.000 метара пало је између 5 и 15 центиметара снијега, локално и више, док су температуре изнад 800 метара испод нуле. У Кампанији је и даље на снази жути метео-аларм због олуја и пљускова, са могућношћу интензивних падавина које могу изазвати поплаве, пораст нивоа ријека, одрон камења и клизишта.
Метеоролози су за данас издали наранџасти метеоаларм због снијега и таласа на мору у шест региона Шпаније, преносе медији у тој земљи.
У регионима Кантабрија, Кастиља и Леон, Навара, као и у Баскији очекује се формирање сњежног покривача, док је у Каталонији и на Балеарским острвима упозорење издато због високих таласа и јаког вјетра, пренијела је "Ртве".
Како се наводи, у још четири региона, Арагону, Мурсији, Валенсији и Риохи, на снази је жути метео-аларм због снијега и јаког вјетра.
Обилне сњежне падавине очекују се у великом дијелу сјеверне Шпаније и планинама централне области, а снијег би могао да падне чак и на Мајорци, упозорили су метеоролози.
Француски метеоролози за данас су издали жути метеоаларм због појаве обилног снијега и поледице у 82 департмана, преносе локални медији.
Република Српска
Исак опет уз опозицију: Хоћете ли послушати Раму?
Саобраћај се данас отежано одвија након што је прошле ноћи пао обилан снијег у планинском Централном Масиву, Нормандији и у близини Пиринеја, пренијела је ТВ "БфМ".
Возачи су упозорени на максималан опрез у департману От Лоар, саопштила је Управа за путеве у региону Централног Масива, у јужном и централном дијелу земље.
Национални ауто-пут Н88 који повезује Лион и Тулуз блокиран је код мјеста Сен Остијен, усљед чега је дошло до бројних застоја.
У департману От Лоар, услови за вожњу су веома отежани у градовима Пиј ан Велеј и Ле Пертуи. Како се наводи, саобраћај је отежан и на ауто-путевима Н122 код Оријака, А89 и А6 и још неким.
Када је ријеч о Нормандији, метеоролози наводе да је највише снијега пало у граду Сен Жан де Боа, а сњежни покривач износи 5 центиметара.
Како су метеоролошке службе упозориле, снијег се данас очекује и у нижим предјелима, посебно у централном и источном дијелу Француске.
Снијег је падао данас и у Њемачкој и Швајцарској.
🥶 Medio metro de nieve en la cota 1020m del puerto de #Lizarraga #Navarra pic.twitter.com/OBhonHKdTW— Urko Jalle (@Navarrameteo) November 21, 2025
БиХ
4 ч1
БиХ
4 ч0
БиХ
5 ч0
Република Српска
9 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму