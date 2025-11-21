Logo
Путин се огласио о Трамповом ултиматуму Украјини

Извор:

Агенције

21.11.2025

19:04

Путин се огласио о Трамповом ултиматуму Украјини
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник Русије Владимир Путин коментарисао је амерички мировни план за Украјину.

Путин је говорио о плану током састанка са сталним члановима Савјета безбједности.

nermin nikšić

Република Српска

Да ли грађани у недјељу бирају Сарајево или Републику Српску: Након Раме и Никшић подржао опозицију

Према наводима, Путин је рекао да би "нови мировни план америчког предсједника Доналда Трампа могао би да буде основа за коначно рјешење у Украјини".

Москва је, према наводима, добила текст плана, али је иницијатива "разматрана само уопштено".

Путин је рекао да Сједињене Америчке државе не преговарају директно о плану за Украјину са Русијом, јер се Кијев томе противи.

"Али конкретно се са нама о том тексту не разговара. И могу да претпоставим зашто. Разлог је, вјерујем, исти. Администрацији САД до сада не успијева да обезбиједи сагласност украјинске стране. Украјина је против", рекао је Путин.

Предсједник Русије је рекао да, ако Кијев не жели да разговара о Трамповом приједлогу, Украјина и Европа "морају да схвате да ће се догађаји, попут оног у Купјанску, понављати".

Рамо Исак и Драшко Станивуковић

Република Српска

Исак опет уз опозицију: Хоћете ли послушати Раму?

Предсједник Русије сматра да Кијев "нема објективне информације о стварном стању на бојном пољу, због чега су одбили мирно рјешавање".

"Или вође у Кијеву немају објективне информације о стању на фронту, или, имајући их, једноставно нису у стању да их објективно процијене", рекао је Путин.

Навео је да је, након преговора на Аљасци, са америчке стране настала пауза.

"Ми знамо да је то повезано са фактичким одбијањем Украјине да прихвати план мирног рјешавања који је предложио предсједник Трамп", рекао је Путин.

Подсјетимо, Трампов план за Украјину садржи 28 тачака. Предсједник САД Доналд Трамп је рекао раније данас да је Украјини дао ултиматум да до Дана захвалности, 27. новембра, одговори на тај план.

Предсједник Украјине Володимир Зеленски изјавио је данас, обраћајући се грађанима да је Украјина под једним од најтежих притисака и да се суочава са ризиком да изгуби кључног партнера или достојанство.

рамо исак ramo isak

БиХ

Рамо Исак савјетује грађане Српске: Не подржавајте Карана, он је други Додик

"Сада је један од најтежих тренутака у нашој историји. Сада Сада Украјина може да се нађе пред веома тешким избором. Или губитак достојанства, или ризик од губитка кључног партнера. Или тешких 28 тачака, или изузетно тешка зима - најтежа - и даљи ризици", истакао је Зеленски.

Владимир Путин

Доналд Трамп

Америка

Русија

Украјина

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

