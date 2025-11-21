Logo
Страшан шамар Трампа Зеленском: Свакако ћете изгубити дио територије

Извор:

АТВ

21.11.2025

18:08

Предсједник САД-а Доналд Трамп
Фото: Танјуг/АП

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће Украјина неизбјежно изгубити дијелове Донбаса који су још под контролом Кијева, због чега су ове територије укључене у мировни план који су предложиле САД као законити дијелови Русије.

"Украјинци ће свакако изгубити ту земљу у веома кратком временском периоду", рекао је Трамп за "Фокс њуз", коментаришући да Украјина мора да се одрекне одређених територија према новом мировном плану.

Трамп је истакао да је рок до 27. новембра адекватан временски оквир за Украјину да пристане на план од 28 тачака, који су предложиле САД.

Према његовим ријечима, САД неће обуставити санкције Русији док чекају да стране у украјинском сукобу прихвате мировни план.

