Страшан шамар Трампа Зеленском: Свакако ћете изгубити дио територије

Извор:
АТВ
21.11.2025
18:08
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће Украјина неизбјежно изгубити дијелове Донбаса који су још под контролом Кијева, због чега су ове територије укључене у мировни план који су предложиле САД као законити дијелови Русије.
"Украјинци ће свакако изгубити ту земљу у веома кратком временском периоду", рекао је Трамп за "Фокс њуз", коментаришући да Украјина мора да се одрекне одређених територија према новом мировном плану.
Кошарка
Бомба: Враћа се Бобан Марјановић?
Трамп је истакао да је рок до 27. новембра адекватан временски оквир за Украјину да пристане на план од 28 тачака, који су предложиле САД.
Према његовим ријечима, САД неће обуставити санкције Русији док чекају да стране у украјинском сукобу прихвате мировни план.
БиХ
1 ч0
БиХ
1 ч0
БиХ
2 ч0
Република Српска
3 ч8
Свијет
45 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму