Шолаја: Позиви из ФБиХ наставак сарадње на трасирању пута политици ка Сарајеву

Позиви бошњачке стране да се на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске гласа за опозиционог кандидата представља наставак сарадње опозиције са, прије свега, странкама "тројке", како би се трасирао пут политици усмјереној више ка Сарајеву и БиХ, рекао је Срни Бојан Шолаја из Центра за међународне и безбједносне студије.
Шолаја сматра очекиваним најновије позиве СПД-а БиХ и федералног министра унутрашњих послова Раме Исака, као и раније од потпредсједника Српске Ћамила Дураковића да се на пријевременим изборима гласа за кандидата СДС-а Бранку Бланушу.
Он каже да је то наставак сарадње опозиционих партија из Републике Српске са странкама федералне "тројке".
У том контексту Шолаја је подсјетио да је у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ дошло до промјене структуре због такве сарадње и заједничког дјеловања.
"У суштини то је политика која је више усмјерена према Сарајеву и БиХ него према Републици Српској и да би се такав политички пут трасирао потребно је да се снаге које су усмјерене на заштиту институција Српске релативизују и да се утиче на њихово политичко уклањање на овај или онај начин", истакао је Шолаја.
Према његовим ријечима, пријевремени избори у недјељу, 23. новембра, нису легални јер су утемељени на нелегалној судској пресуди, која се десила због наметања одлука Кристијана Шмита.
"Мање-више то све говори о овај ситуацији, а понајвише о онима који су се обрадовали овим изборима, изашли са својим кандидатом, те прихватили наратив да БиХ треба да функционише другачије него што је дефинисано Дејтонским споразумом и који су били спремни да уђу у договоре са Сарајевом да се ради на некој другачијој БиХ", навео је Шолаја.
Он је рекао да је све оно што се дешавало у посљедњих неколико година било с циљем слабљења институција Републике Српске и људи који је воде, а који су добили за то подршку на изборима.
"Уклањањем предсједника Републике Српске судским процесом и улажењем у овакве изборе наратив је да се ослаби институција предсједника Републике како би се утицало и на друге нивое власти да се ослаби Република Српска, констатовао је Шолаја.
