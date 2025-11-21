Logo
Вулић: Иванић да се подсјети посљедица својих одлука по грађане Српске

СРНА

21.11.2025

12:58

Вулић: Иванић да се подсјети посљедица својих одлука по грађане Српске

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић поручила је Младену Иванићу да се сјети периода када је водио Владу Републике Српске јер су одлуке донесене тада оставиле посљедице које грађани и данас осјећају.

"Тада су пензионери примали 30 до 50 одсто пензија, нередовне и непотпуне, што грађани добро памте. Данас се пензије исплаћују редовно и у пуном износу, што је чињеница, а не перцепција", истакла је Вулићева за Срну, поводом тврдњи Иванића да је позиција СНСД-а и Милорада Додика наводно врло слаба, а избори велика шанса за промјене.

Она је напоменула да је пројекат "Вијадукт" потписан током Иванићеве владавине иако га данас највише критикују његови посланици. "Та обавеза остала је на терет грађанима Републике Српске", истакла је Вулићева.

sanja vulic

Република Српска

Вулић: У Федерацији БиХ не баштине дејтонску, него имагинарну БиХ

Вулићева је навела да су поједине одлуке Иванићеве владе, укључујући спровођење приватизације оставиле посљедице које грађани и данас осјећају.

"Када говорите о `династијама`, треба рећи и да је Ваша породица каријере градила ван Републике Српске, далеко од услова у којима живе њени грађани. Колико кошта квадрат стана у Лондону? Најбоље зна Ваш син који има стан и посао у британској пријестоници", рекла је она.

stasa kosarac

Република Српска

Кошарац: Иванић остаје опозиционар који ужива у привилегијама и скровиштима

Насупрот томе, указала је Вулићева, Игор Додик живи и ради у Републици Српској.

"Његов рад и ангажман везани су за средину из које потиче и у којој дјелује, а људи то цијене као показатељ личне везаности и одговорности према овој заједници, према Републици Српској", оцијенила је Вулићева.

ПСС

Република Српска

Покрет Сигурна Српска завршио само са "покретом отпора"?

Она је закључила да би Иванић, прије него што почне да говори о слабости других, требало да преиспитата насљеђе сопствене политике, јер грађани добро памте како им је било тада и како им је данас.

"Младену Иванићу, човјеку без странке, сарајевском и британском миљенику никад национално релевантном, имам да поручим - откачи од Српске и српског народа", нагласила је Вулићева.

Сања Вулић

Mladen Ivanić

