Logo

Кошарац: Иванић остаје опозиционар који ужива у привилегијама и скровиштима

Извор:

СРНА

28.10.2025

14:23

Коментари:

0
Кошарац: Иванић остаје опозиционар који ужива у привилегијама и скровиштима
Фото: Уступљена фотографија

Младен Иванић који "не види никакав заокрет" америчке политике према Републици Српској заправо не може ништа да види, јер је увијек био по страни, ушушкан у комфорну зону политичког посматрача, истакао је члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац.

Кошарац је изјавио за Срну да је Иванић цијелу каријеру провео избјегавајући сваку конфронтацију, претварајући кукавичлук, понизност и незнање у оно што назива "политичком мудрошћу".

"Ми, напротив, видимо заокрет, јер нас више нико не прогони, јер постоји разумијевање за ставове Републике Српске и за чињеницу да БиХ не може постојати без уважавања Републике Српске.

Али то, разумљиво, не иде у прилог Иванићу и његовим сљедбеницима, јер снажан Милорад Додик и стабилан СНСД значе да Иванић остаје оно што је увијек био - опозиционар који ужива у својим привилегијама и скровиштима, без одговорности и без визије", констатовао је Кошарац за Срну реагујући на изјави Иванића да не мисли да ће био заокрета Американаца према Републици Српској.

Подијели:

Тагови:

Сташа Кошарац

Mladen Ivanić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Крсна слава црква православље

Занимљивости

Шта урадити са славском свијећом послије славе?

2 ч

0
Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик: Што прије почнемо дјеловати разумом, сила ће морати да уступи

2 ч

3
Сијарто: Немогуће створити европску безбједносну архитектуру без Русије

Свијет

Сијарто: Немогуће створити европску безбједносну архитектуру без Русије

2 ч

0
Шојгу: Мање од један одсто украјинских дронова дође до Русије

Свијет

Шојгу: Мање од један одсто украјинских дронова дође до Русије

2 ч

0

Више из рубрике

Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик: Што прије почнемо дјеловати разумом, сила ће морати да уступи

2 ч

3
Селак: Чак 95 одсто оптужница добило правоснажне пресуде

Република Српска

Селак: Чак 95 одсто оптужница добило правоснажне пресуде

2 ч

0
Мазалица: Иванићу смета борба за заштиту Српске

Република Српска

Мазалица: Иванићу смета борба за заштиту Српске

3 ч

0
Kојић: Не чуди нас Иванићево оглашавање као политичке кукавице и конформисте

Република Српска

Kојић: Не чуди нас Иванићево оглашавање као политичке кукавице и конформисте

3 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

24

Након вјенчања, Ана и Рале ће живјети у овој луксузној вили на Авали

16

19

Американци опет ударили на бродове нарко-картела, убијено 14 људи

16

19

Глумац добио сина у 70. години: Постао отац осми пут, све је случајно открио

16

12

Станивуковић најавио поскупљење воде у Бањалуци

16

10

Почела је сезона кестена: Ево како да их припремите на једноставан начин

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner