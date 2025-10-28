Кошарац: Иванић остаје опозиционар који ужива у привилегијама и скровиштима

Извор:
Младен Иванић који "не види никакав заокрет" америчке политике према Републици Српској заправо не може ништа да види, јер је увијек био по страни, ушушкан у комфорну зону политичког посматрача, истакао је члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац.
Кошарац је изјавио за Срну да је Иванић цијелу каријеру провео избјегавајући сваку конфронтацију, претварајући кукавичлук, понизност и незнање у оно што назива "политичком мудрошћу".
"Ми, напротив, видимо заокрет, јер нас више нико не прогони, јер постоји разумијевање за ставове Републике Српске и за чињеницу да БиХ не може постојати без уважавања Републике Српске.
Али то, разумљиво, не иде у прилог Иванићу и његовим сљедбеницима, јер снажан Милорад Додик и стабилан СНСД значе да Иванић остаје оно што је увијек био - опозиционар који ужива у својим привилегијама и скровиштима, без одговорности и без визије", констатовао је Кошарац за Срну реагујући на изјави Иванића да не мисли да ће био заокрета Американаца према Републици Српској.
