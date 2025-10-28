Шта урадити са славском свијећом послије славе?

Извор:
28.10.2025
У јеку сезоне слава, домаћини широм Србије припремају се да достојно обиљеже дан свог заштитника, уз све традиционалне обичаје, од славског колача до свијеће која гори у част свеца. Ипак, иако је овај обичај стар вијековима, многи и даље нису сигурни како се правилно поступа са славском свијећом након што слава прође. Да ли је треба угасити као сваку другу, или постоји посебан начин који се преноси с кољена на кољено?
У народној традицији свака радња везана за славу има своје значење, па тако и гашење свијеће није тек симболичан чин. Постоји устаљено правило како се свијећа правилно гаси и гдје се чува након тога, јер се вјерује да од тога зависи срећа и благостање дома у наредној години.
Најбоље је да славска свећа буде од правог воска, јер се он спорије и равномјерније топи. Дужина свијеће зависи од материјалних могућности домаћина, а најчешће у црквеним продавницама нуде оне од 50 до 60 центиметара.
Свијећу можете да украсите папирним украсом, који је уједно и заштита да восак не падне на столњак. Посљедњих деценија обичај је да се на свијећу залијепи сличица свеца заштитника.
Обичаји налажу да домаћин упали славску свијећу непосредно пред резање колача. Прије него што то учини, требало би да се прекрсти, помоли, помене Бога и свеца којег слави, пољуби свијећу и онда је упали.
Славска свијећа требало би да гори током цијелог дана. Када домаћин жели да је угаси, требало би да се прекрсти, узме чашу са вином, из ње захвати мало вина и сипа уз фитиљ свијеће. Вино ће лагано угасити свијећу.
Многе домаћице послије обиљежаваања славе одлажу славску свијећу у фиоку и пале је приликом заједничких породичних молитви током године. Друге, пак, чувају свијећу и прије наредне славе носе је у цркву и пале прије литургије. Оба обичаја су исправна.
Славску свијећу, можете, такође палити и када свештеник буде долазио у дом да свети водицу, али и када вам наиђу тешки тренуци у животу, па желите да се помолите свом свецу заштитнику и пронађете душевни мир.
