Шојгу: Мање од један одсто украјинских дронова дође до Русије

Извор:
Sputnjik
28.10.2025
14:07
Коментари:0
Мање од једног процента дронова, лансираних на руску критичну инфраструктуру, стиже до циља, изјавио је секретар Савјета безбједности Руске Федерације Сергеј Шојгу у Нижњем Новгороду.
- Ако говоримо у процентима, мање од једног процента дронова долети до циља - рекао је Шојгу новинарима.
БиХ
Одлази Кристијан Шмит?!
Он је прецизирао да све руске нафтне и гасне компаније предузимају максималне мјере за заштиту - како инжењерски, тако и путем мобилних ватрених јединица које се баве уништавањем летећих објеката.
Најновије
Најчитаније
16
24
16
19
16
19
16
12
16
10
Тренутно на програму