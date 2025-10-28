Logo

Шојгу: Мање од један одсто украјинских дронова дође до Русије

Шојгу: Мање од један одсто украјинских дронова дође до Русије

Мање од једног процента дронова, лансираних на руску критичну инфраструктуру, стиже до циља, изјавио је секретар Савјета безбједности Руске Федерације Сергеј Шојгу у Нижњем Новгороду.

- Ако говоримо у процентима, мање од једног процента дронова долети до циља - рекао је Шојгу новинарима.

Он је прецизирао да све руске нафтне и гасне компаније предузимају максималне мјере за заштиту - како инжењерски, тако и путем мобилних ватрених јединица које се баве уништавањем летећих објеката.

Sergej Šojgu

16

24

Након вјенчања, Ана и Рале ће живјети у овој луксузној вили на Авали

16

19

Американци опет ударили на бродове нарко-картела, убијено 14 људи

16

19

Глумац добио сина у 70. години: Постао отац осми пут, све је случајно открио

16

12

Станивуковић најавио поскупљење воде у Бањалуци

16

10

Почела је сезона кестена: Ево како да их припремите на једноставан начин

