Logo

Беба пронађена у веш машини, мајка тврди да није знала да је трудна

28.10.2025

13:21

Коментари:

0
Беба пронађена у веш машини, мајка тврди да није знала да је трудна

Инцидент се догодио у њеном дому док су присутни били гости, а новорођенче је рођено у купатилу.

Тхи М. наводи да је доживела физички замор и кризу током порођаја, што је утицало на њене поступке.

Истражиоци у Братислави још увијек покушавају да разјасне стравичан случај проналаска тијела новорођенчета у веш машини. Мајка, 40-годишња Thi М., оптужена је за убиство дјетета, а у јавности се сада први пут огласила након трагедије која је потресла Словачку.

Према наводима из истраге, жена је тајно родила у купатилу свог стана, док су у њиховом дому били гости. Након што се затворила у купатило, дуго се није враћала, а гости су убрзо напустили стан. Тек касније је откривено да је родила бебу, чије тијело је пронађено у веш машини.

Козметика шминка

Стил

Како правилно одабрати руменило?

„Било ме је јако бољело. Жао ми је. Падала сам, губила свијест. Нисам више могла да размишљам о дјетету“, преноси лист Плус Једен Ден.

Тхи i М., држављанка Вијетнама која живи у Братислави, рекла је да није знала да је трудна и да ни њен партнер није био свестан трудноће. Према првим налазима љекара, могуће је да је ријеч о скривеној трудноћи - ријетком феномену када жена не показује никакве типичне симптоме трудноће и открије стање тек при порођају.

„Не радим, остајем код куће. Мој муж је одлучио да буде са мном. Наша четири дјетета живе са нама“, рекла је на суду.

На рочиште је дошла у пратњи породице и пријатеља, који су прекрили лица да не би били снимљени.

Словачка полиција и даље утврђује околности порођаја и смрт бебе. Иако су околности нејасне, тужилаштво је подигло оптужницу за убиство новорођенчета. Суд ће одлучити да ли ће мајка остати у притвору до завршетка поступка.

(Блеск)

Подијели:

Тагови:

беба

Словачка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Како правилно одабрати руменило?

Стил

Како правилно одабрати руменило?

3 ч

0
Укида се скретање улијево на раскрсницама

Србија

Укида се скретање улијево на раскрсницама

3 ч

0
Мазалица: Иванићу смета борба за заштиту Српске

Република Српска

Мазалица: Иванићу смета борба за заштиту Српске

3 ч

0
Амиџић: Економска активност из ЕУ се сели у друге зоне

Економија

Амиџић: Економска активност из ЕУ се сели у друге зоне

3 ч

0

Више из рубрике

Стефанија Сабо

Свијет

Млада докторица пронађена мртва у Ургентном центру

3 ч

1
Илију брат убио на рођендан: Тијело држао у купатилу

Свијет

Илију брат убио на рођендан: Тијело држао у купатилу

3 ч

0
Олуја Мелиса

Свијет

Најјача олуја односи животе - броје се мртви

3 ч

0
Пожар прогутао цијело имање, страдала три понија

Свијет

Пожар прогутао цијело имање, страдала три понија

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

24

Након вјенчања, Ана и Рале ће живјети у овој луксузној вили на Авали

16

19

Американци опет ударили на бродове нарко-картела, убијено 14 људи

16

19

Глумац добио сина у 70. години: Постао отац осми пут, све је случајно открио

16

12

Станивуковић најавио поскупљење воде у Бањалуци

16

10

Почела је сезона кестена: Ево како да их припремите на једноставан начин

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner