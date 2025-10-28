Беба пронађена у веш машини, мајка тврди да није знала да је трудна

28.10.2025
13:21
Коментари:0
Инцидент се догодио у њеном дому док су присутни били гости, а новорођенче је рођено у купатилу.
Тхи М. наводи да је доживела физички замор и кризу током порођаја, што је утицало на њене поступке.
Истражиоци у Братислави још увијек покушавају да разјасне стравичан случај проналаска тијела новорођенчета у веш машини. Мајка, 40-годишња Thi М., оптужена је за убиство дјетета, а у јавности се сада први пут огласила након трагедије која је потресла Словачку.
Према наводима из истраге, жена је тајно родила у купатилу свог стана, док су у њиховом дому били гости. Након што се затворила у купатило, дуго се није враћала, а гости су убрзо напустили стан. Тек касније је откривено да је родила бебу, чије тијело је пронађено у веш машини.
Стил
Како правилно одабрати руменило?
„Било ме је јако бољело. Жао ми је. Падала сам, губила свијест. Нисам више могла да размишљам о дјетету“, преноси лист Плус Једен Ден.
Тхи i М., држављанка Вијетнама која живи у Братислави, рекла је да није знала да је трудна и да ни њен партнер није био свестан трудноће. Према првим налазима љекара, могуће је да је ријеч о скривеној трудноћи - ријетком феномену када жена не показује никакве типичне симптоме трудноће и открије стање тек при порођају.
„Не радим, остајем код куће. Мој муж је одлучио да буде са мном. Наша четири дјетета живе са нама“, рекла је на суду.
На рочиште је дошла у пратњи породице и пријатеља, који су прекрили лица да не би били снимљени.
Словачка полиција и даље утврђује околности порођаја и смрт бебе. Иако су околности нејасне, тужилаштво је подигло оптужницу за убиство новорођенчета. Суд ће одлучити да ли ће мајка остати у притвору до завршетка поступка.
(Блеск)
Најновије
Најчитаније
16
24
16
19
16
19
16
12
16
10
Тренутно на програму