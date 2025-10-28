Амиџић: Економска активност из ЕУ се сели у друге зоне

Извор:
СРНА
28.10.2025
13:06
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић изјавио је да је Република Српска на сваки начин економски везана за простор ЕУ, али да се мора уважити чињеница да неки нови економски трендови показују значајан раст попут земаља БРИКС-а.
Амиџић је рекао новинарима у Бањалуци, уочи отварања Регионалног самита трговине, да постављање праваца како се позиционирати у тим глобалним кретањима није само питање Републике Српске, већ сваке озбиљне државе.
"Када говоримо о тој групацији земаља које чине БРИКС, начину на који приступају својим проблемима, апсолутно је евидентно да се економска активност сели ка неким другим зонама", оцијенио је Амиџић.
Он је истакао да свака озбиљна држава, па и Република Српска, мора да води рачуна о таквим кретањима и да разумије геополитичку позицију у којој се налази.
Економија
Кошарац: Отварати нова тржишта и развијати слободну трговину
Амиџић је захвалио организатору који је осмислио агенду кроз коју се постављају питања о кључним сегментима у развоју и самосталности једног друштва, с посебним акцентом на енергетику и енергетску сувереност сваке заједнице.
"С друге стране, сви доносиоци одлука у Републици Српској и ми у заједничким институцијама БиХ моћи ћемо да дефинишемо одређене правце и на бази тога евентуално дефинишемо неке будуће одлуке", навео је Амиџић.
Дводневни Регионални самит трговине, први међународни догађај о трговини организован у Републици Српској, почео је данас у Бањалуци.
Осим Амиџића, Самиту присуствују предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, премијер Саво Минић, министри у Влади Српске, министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац, државни секретар Министарства спољне и унутрашње трговине Србије Лука Стојановић и замјеник министра спољних послова Мађарске Левенте Мађар.
Организатори су навели да је Самит први догађај који окупља лидере бизниса, креаторе политика и иноваторе Балкана са циљем да обликује будућност трговине и регионалне сарадње.
