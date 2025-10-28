Минић: Српска има добре капацитете и биће пожељан партнер

Извор:
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је данас у Бањалуци да Српска има добре капацитете за унапређење трговине и да ће ускоро бити веома пожељан партнер.
Минић је навео да Република Српска има 74 одсто покривености увоза извозом, што је добар показатељ.
Он је додао да у сектору трговине има око 37.000 запослених и да, уз прерађивачку дјелатност, највише учествује у БДП-у Републике Српске, скоро 12 одсто.
"Трговина не представља само куповину готовог производа, већ и сировине", изјавио је Минић новинарима у Бањалуци пред почетак Првог регионалног самита трговине.
Он је додао да овај догађај омогућава Републици Српској да се додатно повеже са регионалном трговином, јер има добре капацитете.
"Република Српска не стоји и нисмо скрштених руку. Док одржавамо овај самит у Бањалуци, предсједник Милорад Додик је у посјети Бјелорусији са којом већ имамо добру сарадњу", рекао је Минић.
Он је оцијенио да је овај самит веома важна манифестација регионалног карактера, која има институционалну подршку и којој присуствују бројни гости из региона.
"Волио бих да су овдје и представници из Федерације БиХ, јер смо на неки начин повезани многим ставрима. Српска ће ускоро бити неко ко ће бити пожељан за разговор", истакао је Минић.
Дводневни самит окупља најзначајније представнике трговинских ланаца, привредних комора и институција региона, стварајући простор за отворен дијалог и сарадњу.
Током самита учеснике очекује богат програм са панелима, предавањима и Б2Б сусретима.
Првог дана фокус је на регионалној сарадњи и инспиративним причама лидера трговине, док је други дан посвећен будућности малопродаје, дигиталној трансформацији и припремама за "Експо 2027".
