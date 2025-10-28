Logo

Синер одустао од трке за Алкаразом: Немогуће је

28.10.2025

Фото: Tanjug

Италијански тенисер Јаник Синер је пришао Карлосу Алкаразу на 840 поена заостатка пред посљедња два турнира у години.

Алкараз је на врху са 11.340 бодова, док Синер, послије освајања "петстотке" у Бечу, сада има 10.500.

Париз доноси 1.000, а Завршни мастерс 1.500 поена. Уколико Синер освоји оба такмичења, а Торино без изгубљеног меча, салдо би му на крају године, у "Трци за Торино", био 11.500.

У том случају значи да је Алкаразу, који је ове сезоне освојио 11.040, потребно 461 бод како би остао на челу и на крају године.

Каса / Илустративна фотографија

Економија

Колико су намирнице коштале 2020. године

"Немогуће је ове сезоне. Видјећемо сљедеће године како ће ићи. Али, то је дефинитивно један од мојих циљева за 2026. Резултати ће доћи сами по себи ако наставим да радим праве ствари", рекао је Синер.

У суштини, Алкараз би пласманом у финале Париза обезбиједио већ тада прво мјесто на крају сезоне, без обзира шта Синер уради.

Јаник Синер

Карлос Алкараз

