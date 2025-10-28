Синер одустао од трке за Алкаразом: Немогуће је

Извор:
Италијански тенисер Јаник Синер је пришао Карлосу Алкаразу на 840 поена заостатка пред посљедња два турнира у години.
Алкараз је на врху са 11.340 бодова, док Синер, послије освајања "петстотке" у Бечу, сада има 10.500.
Париз доноси 1.000, а Завршни мастерс 1.500 поена. Уколико Синер освоји оба такмичења, а Торино без изгубљеног меча, салдо би му на крају године, у "Трци за Торино", био 11.500.
У том случају значи да је Алкаразу, који је ове сезоне освојио 11.040, потребно 461 бод како би остао на челу и на крају године.
"Немогуће је ове сезоне. Видјећемо сљедеће године како ће ићи. Али, то је дефинитивно један од мојих циљева за 2026. Резултати ће доћи сами по себи ако наставим да радим праве ствари", рекао је Синер.
У суштини, Алкараз би пласманом у финале Париза обезбиједио већ тада прво мјесто на крају сезоне, без обзира шта Синер уради.
