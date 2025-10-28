И у Бару демолиран објекат у власништву Турчина

Извор:
Телеграф
28.10.2025
11:28
За сада непознате особе су, у ноћи између понедјељка и уторка, демолирале и покушале да запале угоститељску радњу брзе хране чији је власник држављанин Турске. Инцидент се догодио у Улици Мила Бошковића у Бару.
Према сазнању Приморског портала, ватрогасце су позвали станари зграде, два сата иза поноћи. Полиција је јутрос обавила увиђај на лицу мјеста.
Угоститељски објекат се налази преко пута ЈУ ОШ "Блажо Јојов Орландић" тако да су и ученици ове школе јутрос видјели разбијено стакло, демолирану радњу брзе хране у којој су многи куповали ужину посљедње двије године.
Власник радње Харун Каја рекао је за Приморски портал да ту ради са супругом око двије године и са свима у крају има лијеп однос.
“Четири године са породицом живим у Црној Гори. Посљедње двије године радимо у Бару, а кад смо доселили у Црну Гору радили смо у Будви. Од овог посла живимо, хранимо нашу дјецу. Имамо троје малољетне дјеце од шест, 11 и 12 година. Моја дјеца иду у школу у Бару. Не знам ко је ово урадио и због чега", казао је Каја за Приморски портал.
Још није процијењена материјална штета на локалу. Поломљена су стакла, а дио уређаја унутра је захватио пожар.
