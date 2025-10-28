Logo

И у Бару демолиран објекат у власништву Турчина

Извор:

Телеграф

28.10.2025

11:28

И у Бару демолиран објекат у власништву Турчина
Фото: Принтскрин/Јутјуб

За сада непознате особе су, у ноћи између понедјељка и уторка, демолирале и покушале да запале угоститељску радњу брзе хране чији је власник држављанин Турске. Инцидент се догодио у Улици Мила Бошковића у Бару.

Према сазнању Приморског портала, ватрогасце су позвали станари зграде, два сата иза поноћи. Полиција је јутрос обавила увиђај на лицу мјеста.

Каса / Илустративна фотографија

Економија

Колико су намирнице коштале 2020. године

Угоститељски објекат се налази преко пута ЈУ ОШ "Блажо Јојов Орландић" тако да су и ученици ове школе јутрос видјели разбијено стакло, демолирану радњу брзе хране у којој су многи куповали ужину посљедње двије године.

Власник радње Харун Каја рекао је за Приморски портал да ту ради са супругом око двије године и са свима у крају има лијеп однос.

“Четири године са породицом живим у Црној Гори. Посљедње двије године радимо у Бару, а кад смо доселили у Црну Гору радили смо у Будви. Од овог посла живимо, хранимо нашу дјецу. Имамо троје малољетне дјеце од шест, 11 и 12 година. Моја дјеца иду у школу у Бару. Не знам ко је ово урадио и због чега", казао је Каја за Приморски портал.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Економија

Огласио се НИС: Ово је тренутно стање на пумпама

Још није процијењена материјална штета на локалу. Поломљена су стакла, а дио уређаја унутра је захватио пожар.

Тагови:

Bar

Црна Гора

