Сијарто: Санкције нанијеле више штете ЕУ

Извор:

СРНА

28.10.2025

11:16

Фото: РТРС

Санкције су нанијеле више штете и губитака самој ЕУ, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.

Он је на Минској међународној конференцији о евроазијској безбједности напоменуо да се ЕУ изоловала од Африке, континента будућности, јавила је агенција Белта.

Милорад Додик и Петер Сијарто

Република Српска

Додик: Српска и Мађарска дијеле заједничку визију

Сијарто је рекао да је политика изоловања нашкодила ЕУ, с обзиром на то да су економије свих европских земаља у паду.

"Срце европског континента суочава се са сталним изазовима", нагласио је Сијарто.

Таг:

Петер Сијарто

