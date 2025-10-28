Сијарто: Санкције нанијеле више штете ЕУ

Извор:
Санкције су нанијеле више штете и губитака самој ЕУ, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.
Он је на Минској међународној конференцији о евроазијској безбједности напоменуо да се ЕУ изоловала од Африке, континента будућности, јавила је агенција Белта.
Сијарто је рекао да је политика изоловања нашкодила ЕУ, с обзиром на то да су економије свих европских земаља у паду.
"Срце европског континента суочава се са сталним изазовима", нагласио је Сијарто.
