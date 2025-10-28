Осумњиченом за пљачку аутопраоницe полиција у ногавици пронашла бомбу

Аутор:Стеван Лулић
28.10.2025
11:08
Коментари:0
Ј.П. из Илиџе ухапшен је у Источном Новом Сарајеву након што је полиција у ногавици његових панталона пронашла бомбу.
Он је претходно заустављен и легитимисан јер се сумња да је раније починио пљачку на самоуслужној аутопраоници.
"Након легитимисања извршен је претрес лица којом приликом је у ногавици панталона пронађена експлозивна направа- бомба. Наведени је лишен слободе и након документовања предмета Окружном јавном тужилаштву Источно Сарајево биће достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја, као и допуна извјештаја за кривично дјело Тешка крађа", саопштено је из Полицијске управе Источно Сарајево.
Из полиције подсјећају да је 28. септембра Полицијској станици Источно Ново Сарајево пријављено да је непознато лице отуђило новац из три апарата самоуслужне праонице у Источном Новом Сарајеву.
