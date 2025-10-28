Logo

Избио пожар у вртићу, одмах кренула евакуација

Извор:

Телеграф

28.10.2025

10:26

Коментари:

0
Избио пожар у вртићу, одмах кренула евакуација
Фото: Pixabay

У вртићу "Плави чуперак" на Звездари јутрос око 9 часова избио је пожар, сазнаје Телеграф.рс.

Полиција је брзо дошла на лице мјеста, али дјеца су већ била евакуисана из вртића.

Према информацијама, дошло је до пожара неонског освјетљења у купатилу, усљед чега је дошло до задимљења свих просторија.

Хакер

Наука и технологија

Хакери не спавају: Преко ноћи украдено 183 милиона налога

Интервенисали су ватрогасци са Звездаре и Вождовца.

16 ватрогасаца-спасилаца са четири возила гасила су пожар.

Пожар је угашен и на сву срећу нема повријеђених.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

пожар

vrtić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Како разликовати нову варијанту корона вируса и прехладу?

Здравље

Како разликовати нову варијанту корона вируса и прехладу?

2 ч

0
Кухиња

Савјети

Трикови за мјерење намирница када немате вагу при руци

2 ч

0
Ruska zastava

Свијет

МИП Русије: Додик и Лавров за јачање партнерских односа

2 ч

0
Кошарац: Идеја да Представнички дом бира преговарача са ЕУ - покушај прегласавања воље Срба

БиХ

Кошарац: Идеја да Представнички дом бира преговарача са ЕУ - покушај прегласавања воље Срба

3 ч

0

Више из рубрике

Вучић у Узбекистану

Србија

Узбекистан: Александра Вучића дочекали билбордима

3 ч

0
Вучић: Посјета Узбекистану важан корак у развоју пријатељских и партнерских односа

Србија

Вучић: Посјета Узбекистану важан корак у развоју пријатељских и партнерских односа

4 ч

0
Хорор у Београду: Син ножем напао мајку послије свађе

Србија

Хорор у Београду: Син ножем напао мајку послије свађе

16 ч

0
Дачић о несрећи у којој је пијани возач из БиХ усмртио трочлану породицу: Жао ми је што је смртна казна укинута

Србија

Дачић о несрећи у којој је пијани возач из БиХ усмртио трочлану породицу: Жао ми је што је смртна казна укинута

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

08

Укида се скретање улијево на раскрсницама

13

06

Мазалица: Иванићу смета борба за заштиту Српске

13

06

Амиџић: Економска активност из ЕУ се сели у друге зоне

13

04

Kојић: Не чуди нас Иванићево оглашавање као политичке кукавице и конформисте

13

03

Кошарац: Отварати нова тржишта и развијати слободну трговину

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner