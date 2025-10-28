Избио пожар у вртићу, одмах кренула евакуација

Извор:
У вртићу "Плави чуперак" на Звездари јутрос око 9 часова избио је пожар, сазнаје Телеграф.рс.
Полиција је брзо дошла на лице мјеста, али дјеца су већ била евакуисана из вртића.
Према информацијама, дошло је до пожара неонског освјетљења у купатилу, усљед чега је дошло до задимљења свих просторија.
Интервенисали су ватрогасци са Звездаре и Вождовца.
16 ватрогасаца-спасилаца са четири возила гасила су пожар.
Пожар је угашен и на сву срећу нема повријеђених.
