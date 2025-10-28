Узбекистан: Александра Вучића дочекали билбордима

Извор:
Предсједник Србије Александар Вучић стигао је данас у главни град Републике Узбекистан, Ташкент, чиме је започео вишедневну званичну посјету тој земљи, а њему у част су широм града постављене поруке добродошлице.
За предсједника Вучића је већ на аеродрому приређен свечани дочек. Тамо су били предсједник Владе Републике Узбекистан Абдула Арипов, замјеник министра спољних послова Узбекистана Музафарбек Мадрахимов, градоначелник Ташкента Шавкат Умурзаков и амбасадор Узбекистана у Србији Ајбек Сакавдинов.
На аеродрому, али и широм града, постављени су билборди са ликом предсједника Вучића и поруком добродошлице како на узбекистанском, тако и на српском језику.
"Ваша екселенцијо, Александре Вучићу, предсједниче Републике Србије, добро дошли у древни и вјечни град Ташкент", пише у поруци.
Касније током дана Вучић ће се састати са предсједником Узбекистана Шавкатом Мирзијојевом у државној резиденцији "Куксарој", на чији позив и борави у званичној посјети овој земљи.
На састанку двојице лидера биће размотрене перспективе за даљи развој сарадње двије земље.
Разговори ће се фокусирати на јачање партнерстава у кључним економским секторима, укључујући машинство, агроиндустријску област, фармацеутску индустрију, информационе технологије, дигитализацију и туризам, као и друге приоритетне области.
Посебна пажња биће посвећена питањима културне, хуманитарне и образовне сарадње, као и размјени мишљења о актуелним међународним догађајима. Након разговора очекује се потписивање више билатералних споразума, а одржаће се и састанак двије делегације.
У делегацији са предсједником Вучићем су министар културе Никола Селаковић, министар унутрашње и спољне трговине Јагода Лазаревић, министар без портфеља задужен за област међународне економске сарадње и област друштвеног положаја цркве у земљи и иностранству Ненад Поповић и директор Канцеларије за ИТ и е-управу Михаило Јовановић.
Предсједник Вучић данас ће положити вијенац на Споменик независности у парку "Нови Узбекистан".
Планом посјете предвиђени су и одвојени сусрети Вучића са предсједавајућом парламента Танзилом Нарбајевом и другим високим званичницима Узбекистана, као и са представницима великих компанија заинтересованих за улагања у Србију.
У оквиру званичне посјете, која ће трајати до 31.октобра, предсједник Вучић учествоваће на 43. засједању Генералне конференције УНЕСЦО, која ће бити одржана у Самарканду.
Односи између Србије и Узбекистана су добри и пријатељски, без отворених питања, а двије земље за сада имају потписан свега један билатерални споразум, и то Споразум о успостављању дипломатских односа, преноси Танјуг.
