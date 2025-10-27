Дачић о несрећи у којој је пијани возач из БиХ усмртио трочлану породицу: Жао ми је што је смртна казна укинута

27.10.2025
19:57
Коментари:0
Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић огласио се након тешке саобраћајне несреће у Београду у којој је погинула трочлана породица, након што је на њихов аутомобил налетио пијани возач из БиХ.
"Имао сам прилику да још током мог претходног мандата у Министарству унутрашњих послова упознам трагично настрадалог саобраћајног полицајца Бојана Живковића. Немам ријечи да опишем тугу коју осјећам што су се три млада живота угасила. Због оваквих злочина жао ми је што је смртна казна укинута", написао је Дачић на Инстаграму.
Хроника
Ово је Никола из БиХ осумњичен да је изазвао несрећу у којој је страдала породица
Подсјетимо, држављанин БиХ Никола Ђокић (24) из Брчког ухапшен је због сумње да је у суботу навече, са 1,17 промила алкохола у крви, изазвао судар на Новом Београду у којем је погинула трочлана породица.
Накнадно је објављено да је био позитиван и на наркотике.
Хроника
7 ч2
Хроника
8 ч0
Хроника
14 ч0
Хроника
1 д1
Најновије
Најчитаније
21
56
21
55
21
51
21
43
21
29
Тренутно на програму