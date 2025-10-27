Нови тренд оставља огромне посљедице: Млади мијењају боју очију, разлог је бизаран

Извор:
Курир
27.10.2025
11:22
Све већи број младих, посебно адолесцената, који су у тим "лудим годинама" када су жељни доказивања, а и када пате много више од било кога што немају нешто за чиме жуде, користи вјештачку интелигенцију и АИ алате како би поправили свој изглед и све око себе на фотографијама које објављују на друштвеним мрежама.
У жељи да се уклопе у наметнуте естетске стандарде, често прелазе границу, па мијењају не само црте лица, боју очију или тон коже већ и позадину, фризуру, гардеробу, па чак и додатке попут сатова, торби и шминке, како би изгледали као да живе луксузан, за њих нестваран живот.
Психолози упозоравају да овај тренд може имати озбиљне посљедице по ментално здравље.
Све је више случајева у којима млади изражавају незадовољство својим стварним изгледом, јер не могу да се поистовете са онлајн верзијом себе, коју су креирали помоћу вјештачке интелигенције или других апликација и Фотошопа.
Аутентичне, необрађене фотографије готово да нестају с профила на друштвеним мрежама јер се ријетко ко одлучује да подели фотографију без филтера, сенки или АИ дораде.
У неким случајевима оригинална фотографија се и не сачува, једино што остаје јесте савршена, виртуелна верзија идентитета. Са развојем АИ технологија, слике се све чешће генеришу директно у апликацијама, бришући разлику између стварности и фикције.
Психолог Нађа Тулић оцењује да све више младих људи живи у дигиталном простору и подређује свој живот валидацији у њему.
Млади се одричу своје аутентичности да би се уклопили у шаблон, каже Тулићева.
"Пласирају оно што мисле да ће их у том дигиталном свијету боље позиционирати. Проблем је у аутентичности. Одричу се своје аутентичности да би се уклопили у шаблон друштвено "пожељног". На крају то доведе то потискивања себе и хроничног унутрашњег незадовољства. Искривљена реалност некада може донети само тренутно задовољство, али никако не може нахранити нашу душу", каже за Курир Тулићева и наглашава:
"Млади треба да се уче да је могуће интегрисати оно што је њихово аутентично и оно што је друштвено пожељно. Јер друштво заправо јесте скуп сваког аутентичног појединца."
Психолог Драгица Михајловић сматра да су овакве појаве веома опасне.
"Новим генерацијама је постало нормално да све фотографишу, снимају и свој живот јавно показују. Они не виде у томе проблем. Живе у паралелним свијетовима, овом стварном и оном дигиталном. Дошли смо до тога да се у том свету труде да се издвоје и прикажу као да живе неки други живот, дјелује као да су то неке друге особе на мрежама. Прво су почели са обрадом фотографија, па су сада отишли корак даље и труде се да покажу начин, стил и статус живота тотално другачији од оног који живе. Губи се контакт с реалношћу и касније ће им постати небитно шта се дешава у овом свијету, јер им је једини фокус на томе како се представити на друштвеним мрежама, какву фотографију направити и објавити и њоме послати поруку другима који постају битнији од себе самих.
