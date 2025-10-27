Мушкарац, жена и четворо малољетне дјеце се отровали угљен-моноксидом: Стршљени им зачепили димњак

Извор:
Телеграф
27.10.2025
11:11
Мушкарац (40), жена (36) и четворо малољетне дјеце отровали су се угљен-моноксидом у недјељу ујутру у породичној кући у мјесту Бабићи код Умага, потврдила је истарска полиција. Сви су завршили у пулској болници након што су се отровали угљен-моноксидом који је у унутрашње просторије ушао због неисправног димњака.
У овом тренутку није познато у каквом су стању.
Према подацима Полицијске управе истарске, породица се дан раније уселила у кућу и увече наложила ватру у пећи на дрва. Због зачепљења димњака гнијездом стршљенова, дим и гасови нису могли нормално да излазе, што је довело до тровања свих присутних.
Полиција је утврдила да власник куће нема потврду о обављеном прегледу димњака од стране овлашћеног лица, а све околности догађаја и даље се утврђују.
О случају ће бити обавештене и надлежне институције.
Из Полицијске управе истарске упозоравају грађане да редовно, барем једном годишње, обаве преглед димњака, а ванредне прегледе приликом сваке промјене уређаја за ложење или врсте горива. Такође подсјећају да плинске и друге уређаје на гориво треба да сервисирају искључиво овлашћени сервисери, како би се спријечиле сличне трагедије.
