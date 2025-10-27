Logo

Мушкарац, жена и четворо малољетне дјеце се отровали угљен-моноксидом: Стршљени им зачепили димњак

Мушкарац (40), жена (36) и четворо малољетне дјеце отровали су се угљен-моноксидом у недјељу ујутру у породичној кући у мјесту Бабићи код Умага, потврдила је истарска полиција. Сви су завршили у пулској болници након што су се отровали угљен-моноксидом који је у унутрашње просторије ушао због неисправног димњака.

У овом тренутку није познато у каквом су стању.

Према подацима Полицијске управе истарске, породица се дан раније уселила у кућу и увече наложила ватру у пећи на дрва. Због зачепљења димњака гнијездом стршљенова, дим и гасови нису могли нормално да излазе, што је довело до тровања свих присутних.

Полиција је утврдила да власник куће нема потврду о обављеном прегледу димњака од стране овлашћеног лица, а све околности догађаја и даље се утврђују.

О случају ће бити обавештене и надлежне институције.

Из Полицијске управе истарске упозоравају грађане да редовно, барем једном годишње, обаве преглед димњака, а ванредне прегледе приликом сваке промјене уређаја за ложење или врсте горива. Такође подсјећају да плинске и друге уређаје на гориво треба да сервисирају искључиво овлашћени сервисери, како би се спријечиле сличне трагедије.

