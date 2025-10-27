Словенија припрема радикалне мјере након бруталног убиства оца који је бранио сина

Извор:
Телеграф
27.10.2025
07:50
Коментари:0
Премијер Словеније Роберт Голоб обавијестиће Народну скупштину о оставкама министарке правде Андреје Катич и министра унутрашњих послова Боштјана Поклукара, који су поднијели оставке из објективних разлога након смрти становника Новог Места.
Према Голобовој најави, влада ће почети са припремом радикалних мјера за већу безбједност, а њихове мјере ће бити представљене и у Народној скупштини.
Друштво
Какво нас вријеме очекује данас?
Суботњи напад, у којем је живот изгубио 48-годишњи становник Новог Места, обиљежио је посљедњи викенд октобра. Јавност у Новом Месту и другим дијеловима земље је шокирана, а догађај је изазвао и политичка превирања. Два министра - министарка правде Андреја Катич и министар унутрашњих послова Боштјан Поклукар - поднијели су оставке, а опозиција позива на оставку цијеле владе.
Влада ће данас почети са припремама радикалних мјера које је најавио премијер. Очекује се да ће оне бити представљене на ванредној седници општинског вијећа Новог Места у уторак. Поред тога, премијер Роберт Голоб ће почети потрагу за новим министрима, преноси 24ур.цом.
Свијет
Руска ПВО у току ноћи оборила готово 200 украјинских дронова
Премијер је поручио да ће влада спровести "радикалне промјене у областима које до сада нису биле адекватно уређене" Додао је да се "радикалне мјере не могу избјећи" и да ће нове одлуке имати за циљ јачање полицијских овлаштења.
"Наша је дужност да смрт жртве не буде узалудна. То је обавеза свих политичара у земљи и заједнички циљ цијеле нације. Ово није питање једне општине, једног региона, нити простор за политичка надмудривања", нагласио је Голоб.
Полиција је до сада ухапсила осумњиченог двадесетједногодишњег мушкарца у вези са инцидентом. Очекује се да ће данас бити изведен пред истражног судију на испитивање уз кривичну пријаву за наношење посебно тешке тјелесне повреде са смртним исходом, за шта је запријећена казна од пет до 15 година затвора.
Свијет
Трамп: Ријешићу кризу између Авганистана и Пакистана врло брзо
Ради повећања безбједности, у недјељу су, на приједлог Секретаријата Савјета за националну безбједност, на подручје Полицијске управе Ново Место, које обухвата и регионе Посавја и Беле Крајине, распоређене додатне полицијске снаге и специјалне полицијске јединице, чиме ће се удвостручити присуство полиције на том подручју. У међувремену, почеће и стручни надзор над радом Полицијске управе Ново Место, по налогу генералног директора полиције Дамјана Петрича.
Најновије
Најчитаније
08
25
08
24
08
23
08
19
08
19
Тренутно на програму